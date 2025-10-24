Qualcomm представила Snapdragon 6s Gen 4 — новые CPU и GPU, поддержка 144-Гц экранов и 200-Мп камер для недорогих смартфонов

Qualcomm представила процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 — он занимает нижний сегмент среднего уровня. Чип обладает рядом преимуществ по сравнению со своим прямым предшественником Snapdragon 6s Gen 4: здесь более быстрые центральный и графический процессоры, поддержка дисплеев FHD+ с частотой до 144 Гц, нескольких диапазонов 5G и Wi-Fi 6E.

Чип Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 с модельным индексом SM6435-AA производится Samsung с использованием техпроцесса 4 нм. По сравнению с предшественником скорость работы центрального процессора выросла на 36 %, графического — на 59 %. Первый оснащён четырьмя производительными ядрами Kryo с тактовой частотой до 2,4 ГГц и четырьмя эффективными на 1,8 ГГц.

Графика поддерживает игры в HDR, а также OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP и Vulkan 1.1; присутствуют некоторые функции, которые есть у флагманского Snapdragon Elite, в том числе переменная частота шейдинга (VRS) и технология Game Quick Touch — сокращение задержки сенсорного экрана в играх.

Snapdragon 6s Gen 4 поддерживает до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X с частотой 3200 МГц и встроенные накопители стандарта UFS 3.1. Для работы с камерой используется компонент Qualcomm Spectra ISP — он поддерживает сенсоры разрешения до 200 мегапикселей и запись видео в разрешении 2K с частотой 30 кадров в секунду. В наличии пакет функций Snapdragon Sound, поддержка Bluetooth 5.4 и быстрой зарядки Quick Charge 4+.