Сегодня 24 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Qualcomm представила Snapdragon 6s Gen 4...
реклама
Новости Hardware

Qualcomm представила Snapdragon 6s Gen 4 — новые CPU и GPU, поддержка 144-Гц экранов и 200-Мп камер для недорогих смартфонов

Qualcomm представила процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 — он занимает нижний сегмент среднего уровня. Чип обладает рядом преимуществ по сравнению со своим прямым предшественником Snapdragon 6s Gen 4: здесь более быстрые центральный и графический процессоры, поддержка дисплеев FHD+ с частотой до 144 Гц, нескольких диапазонов 5G и Wi-Fi 6E.

Источник изображения: qualcomm.com

Источник изображения: qualcomm.com

Чип Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 с модельным индексом SM6435-AA производится Samsung с использованием техпроцесса 4 нм. По сравнению с предшественником скорость работы центрального процессора выросла на 36 %, графического — на 59 %. Первый оснащён четырьмя производительными ядрами Kryo с тактовой частотой до 2,4 ГГц и четырьмя эффективными на 1,8 ГГц.

Графика поддерживает игры в HDR, а также OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP и Vulkan 1.1; присутствуют некоторые функции, которые есть у флагманского Snapdragon Elite, в том числе переменная частота шейдинга (VRS) и технология Game Quick Touch — сокращение задержки сенсорного экрана в играх.

Snapdragon 6s Gen 4 поддерживает до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X с частотой 3200 МГц и встроенные накопители стандарта UFS 3.1. Для работы с камерой используется компонент Qualcomm Spectra ISP — он поддерживает сенсоры разрешения до 200 мегапикселей и запись видео в разрешении 2K с частотой 30 кадров в секунду. В наличии пакет функций Snapdragon Sound, поддержка Bluetooth 5.4 и быстрой зарядки Quick Charge 4+.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Qualcomm поделилась подробностями о процессоре Snapdragon 8 Gen 5 для доступных флагманов
Qualcomm представила ПК-процессоры Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme — до 18 ядер и мощный NPU для Windows-ноутбуков
Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый быстрый мобильный процессор, разогнанный до 4,6 ГГц
Intel собралась надолго «застрять» на техпроцессе 18A, а процессоры Panther Lake будут дорогими и редкими
Intel предрекла дефицит процессоров Core — Windows 10 спровоцировала взрывной спрос на ПК
Жёсткая экономия и $20 млрд инвестиций сработали: Intel отчиталась о первой прибыли за почти два года
Теги: qualcomm, snapdragon, процессор
qualcomm, snapdragon, процессор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.