Xiaomi объяснила недовольным покупателям смартфонов, что они дорожают из-за памяти

Сегмент микросхем памяти для мобильных устройств не может существовать отдельно от рынка в целом, поэтому тенденция роста цен из-за бума искусственного интеллекта начала сказываться и на стоимости смартфонов. По крайней мере, представителям китайской Xiaomi пришлось объяснять пользователей, почему новые модели смартфонов оказались дороже своих предшественников.

По данным Reuters, представленное накануне семейство смартфонов Redmi K90 стартует с отметки $364 за вариант с 16 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт твердотельной. Год назад модель Redmi K80 вышла на рынок по цене около $350. Кроме того, за версию Redmi K90 с 16 Гбайт памяти и накопителем объёмом 512 Гбайт не самым расторопным покупателям придётся отдавать по $450. Тем не менее, представители производителя заверили клиентов, что купившие такие смартфоны в течение ближайших 30 дней смогут ограничиться суммой в $407. Позже данная скидка будет упразднена и цены вернутся на прежний уровень.

Президент Xiaomi Лю Вэйбин (Lu Weibing) был вынужден обратиться к покупателям со страниц социальной сети Weibo: «Давление цен передалось на стоимость наших новых продуктов. Рост цен на микросхемы памяти превысил ожидания и может ускориться в дальнейшем». Пожалуй, радоваться сложившейся тенденции могут разве что производители памяти, которые начали больше зарабатывать.