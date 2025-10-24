В Москве станет больше беспилотных трамваев — они выйдут на новые маршруты

В Москве ведётся работа по созданию новой высокоточной карты для запуска беспилотных трамваев. В настоящее время на пяти маршрутах в столице работают два таких испытательных вагона-лаборатории. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

К настоящему моменту за время тестирования беспилотные трамваи-лаборатории прошли более 500 км и собрали около 2 Тбайт данных, а также зафиксировали более 1 тыс. объектов на высокоточной карте, включая светофоры, пешеходные переходы и остановки. На данный момент перевозка пассажиров в таких трамваях не осуществляется, во время тестирования ими управляют водители.

Максим Ликсутов отметил, что главным приоритетом при внедрении беспилотных технологий остаётся безопасность, поэтому необходимо проведение тщательных испытаний. Первый в стране беспилотный трамвай уже перевозит пассажиров в районе Строгино с сентября этого года. «По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы планируем до 2030 года оснастить беспилотными технологиями порядка 2/3 столичного парка трамваев», — сообщил Ликсутов.

По мнению директора Центра исследований умного города ФГРР НИУ ВШЭ Константина Трофименко, в настоящее время реализовать подобный проект можно только в столице. Он отметил, что в рамках схожего проекта в Санкт-Петербурге применяются только системы помощи водителю, требующие участия человека в управлении. «В Москве же полностью беспилотный трамвай самостоятельно управляет движением, взаимодействует со светофорами, контролирует открытие и закрытие дверей. А это ключевые элементы для курсирования по маршруту с пассажирами», — добавил Трофименко.