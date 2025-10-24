Сегодня 24 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI поглотила Software Applications —...
реклама
Новости Software

OpenAI поглотила Software Applications — разработчика ИИ-ассистента Sky для Apple Mac

OpenAI объявила о поглощении компании Software Applications, которая разрабатывает систему управления компьютерами Apple Mac при помощи команд естественным языком.

Источник изображения: openai.com

Источник изображения: openai.com

Программа получила название Sky – она ещё не выпущена, но на сайте разработчика говорится, что она предназначена для работы в качестве помощника с искусственным интеллектом. Как и браузеры с ИИ, Sky наблюдает за экраном пользователя, когда тот просматривает веб-страницы и работает с другими приложениями; ИИ-ассистент самостоятельно выполняет действия от имени пользователя: пишет тексты, помогает в программировании, планировании задач и совершает иные операции.

«С помощью больших языковых моделей мы наконец-то сможем собрать всё воедино. Поэтому мы и создали Sky – интерфейс с ИИ, который висит над рабочим столом, помогая думать и творить», — прокомментировал сделку глава Software Applications Ари Вайнштейн (Ari Weinstein). OpenAI, очевидно, взяла курс на глубокое внедрение своих технологий в жизнь частных и корпоративных пользователей компьютеров Mac. Компания призналась, что действительно планирует перенести глубокую интеграцию Sky и macOS в сервис ChatGPT, и поможет ей в этой работе коллектив Software Applications.

У Sky действительно есть некоторое сходство с браузером OpenAI Atlas на базе ChatGPT, который дебютировал на этой неделе, и на начальном этапе он работает только на Mac. Software Applications уже давно сотрудничает с Apple: господин Вайнштейн и его партнёр Конрад Крамер (Conrad Kramer) ранее основали компанию Workflow, которая разработала технологию, впоследствии получившую название Shortcuts («Быстрые команды») — Apple купила этот проект в 2017 году. Партнёры несколько лет проработали в Apple, а потом ушли оттуда и в 2023 году основали Software Applications. Ещё одним соучредителем проекта стала занимающая пост операционного директора Ким Беверетт (Kim Beverett), которая почти десять лет проработала в Apple на должности менеджера по продукту и участвовала в таких проектах как Safari, WebKit, Messages, Mail, FaceTime, Phone и SharePlay.

Сама Apple до сих пор числится среди отстающих в области ИИ. Она запустила пакет функций Apple Intelligence, среди которых значатся помощник в написании текстов, синхронный переводчик и генератор изображений. По одной из версий, компания интегрирует голосового помощника Siri с ChatGPT, чтобы мощный чат-бот отвечал на более сложные вопросы. OpenAI не раскрыла условий, на которых поглотила Software Applications, но едва ли сделка вышла дорогой: за всё время стартап привлёк лишь $6,5 млн инвестиций — от главы самой OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), гендиректора Figma Дилана Филда (Dylan Field), а также от инвестиционных компаний Context Ventures и Stellation Capital.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Умение Альтмана играть на самолюбии руководителей позволило OpenAI заключить сделки на сотни миллиардов долларов
Учёные раскритиковали OpenAI за ложный анонс математического прорыва
OpenAI не выпустит GPT-6 до конца 2025 года
Издатель PUBG, Inzoi и Subnautica 2 анонсировал «полную реорганизацию» вокруг ИИ
EA объединилась со Stability AI для создания «революционных» ИИ-инструментов для разработки видеоигр
Microsoft Edge стал ИИ-браузером для всех — состоялся масштабный запуск ИИ-режима Copilot
Теги: openai, ии, поглощение
openai, ии, поглощение
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.