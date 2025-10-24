OpenAI поглотила Software Applications — разработчика ИИ-ассистента Sky для Apple Mac

OpenAI объявила о поглощении компании Software Applications, которая разрабатывает систему управления компьютерами Apple Mac при помощи команд естественным языком.

Программа получила название Sky – она ещё не выпущена, но на сайте разработчика говорится, что она предназначена для работы в качестве помощника с искусственным интеллектом. Как и браузеры с ИИ, Sky наблюдает за экраном пользователя, когда тот просматривает веб-страницы и работает с другими приложениями; ИИ-ассистент самостоятельно выполняет действия от имени пользователя: пишет тексты, помогает в программировании, планировании задач и совершает иные операции.

«С помощью больших языковых моделей мы наконец-то сможем собрать всё воедино. Поэтому мы и создали Sky – интерфейс с ИИ, который висит над рабочим столом, помогая думать и творить», — прокомментировал сделку глава Software Applications Ари Вайнштейн (Ari Weinstein). OpenAI, очевидно, взяла курс на глубокое внедрение своих технологий в жизнь частных и корпоративных пользователей компьютеров Mac. Компания призналась, что действительно планирует перенести глубокую интеграцию Sky и macOS в сервис ChatGPT, и поможет ей в этой работе коллектив Software Applications.

У Sky действительно есть некоторое сходство с браузером OpenAI Atlas на базе ChatGPT, который дебютировал на этой неделе, и на начальном этапе он работает только на Mac. Software Applications уже давно сотрудничает с Apple: господин Вайнштейн и его партнёр Конрад Крамер (Conrad Kramer) ранее основали компанию Workflow, которая разработала технологию, впоследствии получившую название Shortcuts («Быстрые команды») — Apple купила этот проект в 2017 году. Партнёры несколько лет проработали в Apple, а потом ушли оттуда и в 2023 году основали Software Applications. Ещё одним соучредителем проекта стала занимающая пост операционного директора Ким Беверетт (Kim Beverett), которая почти десять лет проработала в Apple на должности менеджера по продукту и участвовала в таких проектах как Safari, WebKit, Messages, Mail, FaceTime, Phone и SharePlay.

Сама Apple до сих пор числится среди отстающих в области ИИ. Она запустила пакет функций Apple Intelligence, среди которых значатся помощник в написании текстов, синхронный переводчик и генератор изображений. По одной из версий, компания интегрирует голосового помощника Siri с ChatGPT, чтобы мощный чат-бот отвечал на более сложные вопросы. OpenAI не раскрыла условий, на которых поглотила Software Applications, но едва ли сделка вышла дорогой: за всё время стартап привлёк лишь $6,5 млн инвестиций — от главы самой OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman), гендиректора Figma Дилана Филда (Dylan Field), а также от инвестиционных компаний Context Ventures и Stellation Capital.