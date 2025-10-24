«Intel стала более компактной»: компания уволила более 20 000 работников за последние месяцы

Первым заявлением, которое сделал нынешний глава Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) на следующий день после своего назначения, стало объявление о массовых увольнениях, которые, по его мнению, необходимы для приведения компании в соответствие с рыночными реалиями. Теперь же появилась возможность оценить масштаб этих мер.

По данным источника, за три месяца Intel уволила около 20 500 сотрудников. Если добавить к этому 15 000 человек, попавших под сокращение при прежнем руководстве, то получится, что за менее чем два года Intel покинули примерно 35 500 сотрудников. По состоянию на 28 декабря 2024 года в компании работало 108 900 человек, включая несколько тысяч сотрудников Altera, которые теперь трудятся в независимой компании, принадлежащей Intel и Silver Lake, в руках которой находится контрольный пакет акций.

Последний отчёт Intel для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США указывает, что по состоянию на 27 сентября 2025 года в компании числилось 88 400 сотрудников — 83 300 в самой Intel и ещё 5100 в Mobileye и других дочерних структурах. Это указывает на то, что под руководством Лип-Бу Тана компанию покинули 20 500 человек. По всей видимости, основная масса сокращений пришлась на второй квартал, о чём свидетельствуют огромные расходы на реструктуризацию — более $1 млрд, — которые затем сократились до $175 млн в третьем квартале.

Хотя изначально генеральный директор Intel говорил о намерении изменить структуру компании за счёт сокращения количества менеджеров среднего звена, в итоге выяснилось, что компания уволила тысячи инженеров и технических специалистов, работавших на предприятиях Intel в Орегоне. При этом лишь у 8 % от общего числа уволенных с заводов Intel в Орегоне в должности было слово «менеджер», тогда как все остальные являлись инженерами или техническими специалистами, выполнявшими вспомогательные задачи.

В последнем финансовом отчёте Intel по итогам третьего квартала текущего года указано, что компания сократила бюджет на исследования и разработки более чем на $800 млн в годовом исчислении, несмотря на рост выручки. Это указывает на то, что за последние месяцы Intel свернула множество проектов и инициатив, находившихся на разных стадиях реализации. Во время беседы с инвесторами по видеосвязи руководство Intel неоднократно подчёркивало, что компания всё ещё находится в процессе оптимизации своей деятельности. Это подразумевает сокращение затрат, концентрацию имеющихся ресурсов на проектах с высокой прибыльностью и соблюдение строгой финансовой дисциплины.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) сообщил аналитикам, что компания планирует сохранить операционные расходы в 2026 году на уровне примерно $16 млрд, распределяя средства только на программы с чёткой стратегической или финансовой окупаемостью. К таким программам относятся запуск производства по техпроцессу Intel 18A, разработка техпроцесса 14A, продукты для сферы искусственного интеллекта и развитие технологий упаковки чипов.

«Мы по-прежнему сосредоточены на оптимизации структуры компании для обеспечения долгосрочной прибыльности. Операционные расходы будут оставаться примерно на одном уровне в течение следующего года, и мы будем инвестировать только там, где чётко видим спрос со стороны клиентов. Мы продолжим стремиться к повышению эффективности каждой функции, чтобы Intel оставалась экономичной и конкурентоспособной», — приводит источник слова Зинснера.

Вместе с этим руководство Intel подчеркнуло, что компания будет инвестировать в новые проекты или производственные мощности только при наличии прогноза интереса со стороны клиентов либо подтверждённого спроса на ту или иную продукцию. Это означает сдерживание роста численности персонала и жёсткий контроль над капитальными проектами. При этом руководство компании отметило, что «новая Intel будет делать акцент на контроле затрат, а не на их сокращении».

«Сегодня Intel стала более компактной, оперативной и целенаправленной. Мы упорядочили дублирующие программы и уделили приоритетное внимание направлениям бизнеса, которые приносят наибольшую прибыль: клиентским решениям, центрам обработки данных и искусственному интеллекту, а также производству полупроводников. Речь идёт о создании более компактной и сильной Intel», — приводит источник слова Лип-Бу Тана.