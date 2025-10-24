Сегодня 24 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники «Intel стала более компактной»: компания...
реклама
Новости Hardware

«Intel стала более компактной»: компания уволила более 20 000 работников за последние месяцы

Первым заявлением, которое сделал нынешний глава Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) на следующий день после своего назначения, стало объявление о массовых увольнениях, которые, по его мнению, необходимы для приведения компании в соответствие с рыночными реалиями. Теперь же появилась возможность оценить масштаб этих мер.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

По данным источника, за три месяца Intel уволила около 20 500 сотрудников. Если добавить к этому 15 000 человек, попавших под сокращение при прежнем руководстве, то получится, что за менее чем два года Intel покинули примерно 35 500 сотрудников. По состоянию на 28 декабря 2024 года в компании работало 108 900 человек, включая несколько тысяч сотрудников Altera, которые теперь трудятся в независимой компании, принадлежащей Intel и Silver Lake, в руках которой находится контрольный пакет акций.

Последний отчёт Intel для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США указывает, что по состоянию на 27 сентября 2025 года в компании числилось 88 400 сотрудников — 83 300 в самой Intel и ещё 5100 в Mobileye и других дочерних структурах. Это указывает на то, что под руководством Лип-Бу Тана компанию покинули 20 500 человек. По всей видимости, основная масса сокращений пришлась на второй квартал, о чём свидетельствуют огромные расходы на реструктуризацию — более $1 млрд, — которые затем сократились до $175 млн в третьем квартале.

Хотя изначально генеральный директор Intel говорил о намерении изменить структуру компании за счёт сокращения количества менеджеров среднего звена, в итоге выяснилось, что компания уволила тысячи инженеров и технических специалистов, работавших на предприятиях Intel в Орегоне. При этом лишь у 8 % от общего числа уволенных с заводов Intel в Орегоне в должности было слово «менеджер», тогда как все остальные являлись инженерами или техническими специалистами, выполнявшими вспомогательные задачи.

В последнем финансовом отчёте Intel по итогам третьего квартала текущего года указано, что компания сократила бюджет на исследования и разработки более чем на $800 млн в годовом исчислении, несмотря на рост выручки. Это указывает на то, что за последние месяцы Intel свернула множество проектов и инициатив, находившихся на разных стадиях реализации. Во время беседы с инвесторами по видеосвязи руководство Intel неоднократно подчёркивало, что компания всё ещё находится в процессе оптимизации своей деятельности. Это подразумевает сокращение затрат, концентрацию имеющихся ресурсов на проектах с высокой прибыльностью и соблюдение строгой финансовой дисциплины.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) сообщил аналитикам, что компания планирует сохранить операционные расходы в 2026 году на уровне примерно $16 млрд, распределяя средства только на программы с чёткой стратегической или финансовой окупаемостью. К таким программам относятся запуск производства по техпроцессу Intel 18A, разработка техпроцесса 14A, продукты для сферы искусственного интеллекта и развитие технологий упаковки чипов.

«Мы по-прежнему сосредоточены на оптимизации структуры компании для обеспечения долгосрочной прибыльности. Операционные расходы будут оставаться примерно на одном уровне в течение следующего года, и мы будем инвестировать только там, где чётко видим спрос со стороны клиентов. Мы продолжим стремиться к повышению эффективности каждой функции, чтобы Intel оставалась экономичной и конкурентоспособной», — приводит источник слова Зинснера.

Вместе с этим руководство Intel подчеркнуло, что компания будет инвестировать в новые проекты или производственные мощности только при наличии прогноза интереса со стороны клиентов либо подтверждённого спроса на ту или иную продукцию. Это означает сдерживание роста численности персонала и жёсткий контроль над капитальными проектами. При этом руководство компании отметило, что «новая Intel будет делать акцент на контроле затрат, а не на их сокращении».

«Сегодня Intel стала более компактной, оперативной и целенаправленной. Мы упорядочили дублирующие программы и уделили приоритетное внимание направлениям бизнеса, которые приносят наибольшую прибыль: клиентским решениям, центрам обработки данных и искусственному интеллекту, а также производству полупроводников. Речь идёт о создании более компактной и сильной Intel», — приводит источник слова Лип-Бу Тана.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel завершила квартал с прибылью и рассчитывает на неё и дальше
Intel собралась надолго «застрять» на техпроцессе 18A, а процессоры Panther Lake будут дорогими и редкими
Жёсткая экономия и $20 млрд инвестиций сработали: Intel отчиталась о первой прибыли за почти два года
Всё больше автопроизводителей прогнозирует дефицит чипов из-за национализации Nexperia — Германия направила ноту протеста
Xiaomi объяснила недовольным покупателям смартфонов, что они дорожают из-за памяти
ИИ-чипы Google TPU обрели популярность спустя 10 лет после дебюта — Anthropic арендовала 1 млн ускорителей
Теги: intel, реструктуризация, сокращения
intel, реструктуризация, сокращения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.