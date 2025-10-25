За последние два года крупные игровые СМИ лишились более чем 1200 журналистов

За последние 12 месяцев из базы данных авторитетной платформы Press Engine исчезли более 600 журналистов, регулярно освещавших компьютерные игры в крупных изданиях по всему миру. Примерно столько же специалистов оставили работу за предшествующий год и не появились в других СМИ, передаёт VGC.

Эти 1200 журналистов игрового профиля работали в изданиях первого уровня — речь идёт о крупных сайтах, в том числе специализированных и мейнстримовых с аудиторией, выражаемой семизначными показателями, — другими словами, число игровых журналистов за два года сократилось на 25 %. Большинство уходов пришлось на такие ресурсы как IGN, Polygon или GameSpot. Если учесть любителей, фрилансеров и занятых на неполный рабочий день профессионалов, то с октября 2023 года игровые СМИ потеряли более 4000 человек.

Эти люди ушли с работы либо из-за того, что решили сменить профессию, либо они попали под волну сокращений, которая захлестнула крупные издания после пандемии — это коснулось ресурсов IGN, Fandom, Gamer Network и Valent. Среди основных причин в Press Engine указали отсутствие диверсификации контента — издания стали активнее освещать крупнейшие игры; отсутствие диверсификации рекламы, равно как и то, что блокировка рекламы вошла в норму среди аудитории; а также искусственный интеллект, который заставил Google изменить механизмы поисковой выдачи и развернуть ИИ-обзоры, плюс рост популярности чат-ботов.

В качестве ещё одной тревожной тенденции эксперты платформы отметили рост популярности модели «Game as a Service» и консолидацию сообществ в соцсетях для всех возрастных категорий — в результате востребованность игровой журналистики в традиционном формате снижается. У изданий назревает необходимость активнее развиваться и внедрять инновационные решения, а их аудитории следует всерьёз задуматься о том, как поддержать любимые СМИ — скоро выбора может не остаться.

Сами эксперты в области игровой журналистики согласны, что у читателей изменились привычки, а действия Google оказали значительное влияние на работу изданий. Но среди причин кризиса они также указывают недостаточно дальновидное управление новостными ресурсами, дефицит прозрачности и нереалистичные ожидания от СМИ со стороны их владельцев — не будь этих недостатков, значительной части потерь можно было бы избежать, уверены они. Отрасль ждёт дальнейшее сокращение — ещё минимум в течение года, и не факт, что кульминация уже пройдена.