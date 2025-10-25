Сегодня 25 октября 2025
За последние два года крупные игровые СМИ лишились более чем 1200 журналистов

За последние 12 месяцев из базы данных авторитетной платформы Press Engine исчезли более 600 журналистов, регулярно освещавших компьютерные игры в крупных изданиях по всему миру. Примерно столько же специалистов оставили работу за предшествующий год и не появились в других СМИ, передаёт VGC.

Источник изображения: Florian Olivo / unsplash.com

Источник изображения: Florian Olivo / unsplash.com

Эти 1200 журналистов игрового профиля работали в изданиях первого уровня — речь идёт о крупных сайтах, в том числе специализированных и мейнстримовых с аудиторией, выражаемой семизначными показателями, — другими словами, число игровых журналистов за два года сократилось на 25 %. Большинство уходов пришлось на такие ресурсы как IGN, Polygon или GameSpot. Если учесть любителей, фрилансеров и занятых на неполный рабочий день профессионалов, то с октября 2023 года игровые СМИ потеряли более 4000 человек.

Эти люди ушли с работы либо из-за того, что решили сменить профессию, либо они попали под волну сокращений, которая захлестнула крупные издания после пандемии — это коснулось ресурсов IGN, Fandom, Gamer Network и Valent. Среди основных причин в Press Engine указали отсутствие диверсификации контента — издания стали активнее освещать крупнейшие игры; отсутствие диверсификации рекламы, равно как и то, что блокировка рекламы вошла в норму среди аудитории; а также искусственный интеллект, который заставил Google изменить механизмы поисковой выдачи и развернуть ИИ-обзоры, плюс рост популярности чат-ботов.

В качестве ещё одной тревожной тенденции эксперты платформы отметили рост популярности модели «Game as a Service» и консолидацию сообществ в соцсетях для всех возрастных категорий — в результате востребованность игровой журналистики в традиционном формате снижается. У изданий назревает необходимость активнее развиваться и внедрять инновационные решения, а их аудитории следует всерьёз задуматься о том, как поддержать любимые СМИ — скоро выбора может не остаться.

Сами эксперты в области игровой журналистики согласны, что у читателей изменились привычки, а действия Google оказали значительное влияние на работу изданий. Но среди причин кризиса они также указывают недостаточно дальновидное управление новостными ресурсами, дефицит прозрачности и нереалистичные ожидания от СМИ со стороны их владельцев — не будь этих недостатков, значительной части потерь можно было бы избежать, уверены они. Отрасль ждёт дальнейшее сокращение — ещё минимум в течение года, и не факт, что кульминация уже пройдена.

Источник:

Теги: журналистика, сокращения, статистика, ии
