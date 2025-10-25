Сегодня 25 октября 2025
Австралийская Gilmour Space ещё раз попытается запустить космическую ракету в 2026 году

Австралийская компания Gilmour Space намерена совершить второй пуск ракеты Eris в 2026 году — после неудачной первой попытки, состоявшейся в июле этого года. Тогда полёт продлился всего 14 секунд и завершился крушением ракеты.

Источник изображений: Gilmour Space/X

Генеральный директор и сооснователь компании Адам Гилмор (Adam Gilmour) рассказал о планах во время выступления на Международном конгрессе астронавтов в Сиднее. По его словам, миссия TestFlight1, несмотря на неудачу, стала важным этапом в развитии частной космонавтики Австралии и заложила основу для первого успешного космического запуска с территории страны.

«У нас было 14 секунд полёта и 23 секунды работы двигателя. Разумеется, мы получили массу данных, много информации и были вполне довольны результатом», — отметил Гилмор. Он также добавил, что в среднем ракетостроительным компаниям требуется три попытки, чтобы добиться выхода на орбиту.

Разработка Eris заняла несколько лет и сопровождалась сложностями в инженерии, финансировании и лицензировании. Только для получения разрешений на запуск компании пришлось пройти через 24 согласования с властями Квинсленда и получить одобрение экологических служб.

«Мы проехали 2000 километров вглубь Австралии, в район, который, как мне кажется, очень похож на поверхность Марса. Когда мы запускали ракету, многие СМИ писали, что Gilmour запустила ракету с коровьего пастбища. Тогда я обиделся, но когда ты приезжаешь туда, действительно видишь коров», — пошутил Гилмор.

Теперь, когда инфраструктура готова, а взаимодействие с регуляторами налажено, компания планирует возобновить испытания уже в следующем году. «Мы намерены провести ещё один запуск и будем пытаться снова и снова. В Австралии уже есть компании, готовые стать нашими клиентами — у них есть спутники, которым нужен носитель», — подчеркнул Гилмор.

