Сегодня 25 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Китай сформулировал приоритеты на новую ...
реклама
Новости Hardware

Китай сформулировал приоритеты на новую пятилетку: 6G, квантовые и биотехнологии

В ближайшие пять лет, с 2026 по 2030 год, Китай намерен уделять особое внимание таким направлениям как новая энергетика, новые материалы, аэрокосмическая отрасль и авиация на малых высотах. Новыми факторами роста власти страны провозгласили квантовые технологии, биотехнологии, водородную энергетику и ядерный синтез, нейромашинные интерфейсы, роботов с искусственным интеллектом и стандарты мобильной связи шестого поколения (6G), пишет ChosunBiz.

Источник изображения: CARLOS DE SOUZA / unsplash.com

Источник изображения: CARLOS DE SOUZA / unsplash.com

Об этом было заявлено на пресс-конференции, посвящённой результатам завершившегося накануне пленума ЦК КПК. Власти страны планируют ускорить кластерное развитие новых стратегических отраслей: новая энергетика, новые материалы, аэрокосмическая промышленность и авиация малых высот приведут к созданию рынков объёмом в триллионы юаней. Такие отрасли как квантовые технологии, биотехнологии, водородная энергетика и термоядерный синтез, нейромашинные интерфейсы, робототехника с ИИ и мобильная связь 6G в той или иной мере уже набрали силу, и в ближайшие десять лет они достигнут значительных масштабов — перед Пекином встаёт задача сделать эти области драйверами экономического роста.

Власти Китая ставят перед собой следующие цели:

  • содействие качественному и эффективному развитию сферы услуг;
  • строительство инфраструктуры современного образца;
  • создание сильного внутреннего рынка;
  • оптимизация структуры государственных инвестиций;
  • содействие рыночному обороту;
  • содействие сбалансированному развитию регионов.

Китай восьмой год подряд занял первое место в мире по объёму торговли товарами — он превысил $1 трлн; за счёт привлечения иностранного капитала целей 14-й пятилетки удалось достичь на полгода раньше срока; по объёмам зарубежных инвестиций страна входит в мировую тройку. Активно развивается и импорт — по итогам 14-й пятилетки объём китайского импорта товаров и услуг превысит $15 трлн. Зарубежные инвестиции помогли Китаю активизировать деятельность за рубежом — объёмы выплаченных налогов в принимающих странах составили более $30 млрд; Пекин помог партнёрам обеспечить занятость на рынке труда, способствовать индустриализации и модернизации других стран. Власти Китая объявили о намерении и далее проводить политику открытости вопреки новым тенденциям протекционизма по всему миру.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Власти США готовятся запретить экспорт китайских чипов, изготовленных с использованием американского ПО
Китай вплотную подошёл к запуску в космос аналога SpaceX Falcon 9 — ракета Zhuque-3 зажгла все двигатели
В новой пятилетке Китай решил усилить самодостаточность в технологической сфере
Цены на модули DDR4 и DDR5 пошли на взлёт: производители переключились на память для ИИ, а планок для ПК становится всё меньше
Intel предрекла дефицит процессоров Core — Windows 10 спровоцировала взрывной спрос на ПК
Жёсткая экономия и $20 млрд инвестиций сработали: Intel отчиталась о первой прибыли за почти два года
Теги: китай, экономика, планирование
китай, экономика, планирование
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.