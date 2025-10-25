Китай сформулировал приоритеты на новую пятилетку: 6G, квантовые и биотехнологии

В ближайшие пять лет, с 2026 по 2030 год, Китай намерен уделять особое внимание таким направлениям как новая энергетика, новые материалы, аэрокосмическая отрасль и авиация на малых высотах. Новыми факторами роста власти страны провозгласили квантовые технологии, биотехнологии, водородную энергетику и ядерный синтез, нейромашинные интерфейсы, роботов с искусственным интеллектом и стандарты мобильной связи шестого поколения (6G), пишет ChosunBiz.

Об этом было заявлено на пресс-конференции, посвящённой результатам завершившегося накануне пленума ЦК КПК. Власти страны планируют ускорить кластерное развитие новых стратегических отраслей: новая энергетика, новые материалы, аэрокосмическая промышленность и авиация малых высот приведут к созданию рынков объёмом в триллионы юаней. Такие отрасли как квантовые технологии, биотехнологии, водородная энергетика и термоядерный синтез, нейромашинные интерфейсы, робототехника с ИИ и мобильная связь 6G в той или иной мере уже набрали силу, и в ближайшие десять лет они достигнут значительных масштабов — перед Пекином встаёт задача сделать эти области драйверами экономического роста.

Власти Китая ставят перед собой следующие цели:

содействие качественному и эффективному развитию сферы услуг;

строительство инфраструктуры современного образца;

создание сильного внутреннего рынка;

оптимизация структуры государственных инвестиций;

содействие рыночному обороту;

содействие сбалансированному развитию регионов.

Китай восьмой год подряд занял первое место в мире по объёму торговли товарами — он превысил $1 трлн; за счёт привлечения иностранного капитала целей 14-й пятилетки удалось достичь на полгода раньше срока; по объёмам зарубежных инвестиций страна входит в мировую тройку. Активно развивается и импорт — по итогам 14-й пятилетки объём китайского импорта товаров и услуг превысит $15 трлн. Зарубежные инвестиции помогли Китаю активизировать деятельность за рубежом — объёмы выплаченных налогов в принимающих странах составили более $30 млрд; Пекин помог партнёрам обеспечить занятость на рынке труда, способствовать индустриализации и модернизации других стран. Власти Китая объявили о намерении и далее проводить политику открытости вопреки новым тенденциям протекционизма по всему миру.