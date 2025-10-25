Сегодня 25 октября 2025
Из X уволился главный кандидат на пост главы соцсети — он смог проработать с Маском всего 10 месяцев

Джон Нитти (John Nitti) покинул пост руководителя отдела рекламы социальной сети X (бывший Twitter), проработав на должности всего десять месяцев. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на Financial Times. До прихода в X Нитти проработал около девяти лет в Verizon и ещё долгое время в American Express.

Источник изображения: Unsplash / BoliviaInteligente

Нитти, находившийся на посту руководителя отдела глобальных операций по увеличению доходов платформы, а также занимавшийся вопросами маркетинговыми инноваций, рассматривался в качестве потенциального преемника бывшего генерального директора Линды Яккарино (Linda Yaccarino), ушедшей в отставку в июле. Его уход стал продолжением череды отставок на высоком уровне в всё более нестабильном составе руководства проектов Илона Маска (Elon Musk). В октябре пост финансового директора X покинул Махмуд Реза Банки (Mahmoud Reza Banki), проработав на должности менее года, а летом ушёл глава юридического департамента xAI Роберт Кил (Robert Keele).

Эта череда кадровых перестановок может отражать глубокий кризис в медиаимперии Маска. Источники FT сообщают, что руководители компании разочарованы резкими изменениями стратегии Маска и его односторонним принятием решений, включая запрет хэштегов в рекламе без предварительного обсуждения этого шага с собственной рекламной командой.

Давление на руководство рекламного отдела также возросло, поскольку Маск вкладывает миллиарды долларов в разработку ИИ, чтобы конкурировать с OpenAI и DeepMind. После того, как в 2023 году Маск сказал «идти к чёрту» компаниям, отказавшимся от рекламы в X, часть из них всё же вернулась на платформу, а xAI заключила партнёрские соглашения с такими компаниями, как Disney. Однако некоторые компании в частном порядке жалуются на то, что чувствуют себя принуждёнными рекламироваться на платформе после того, как X подала в суд на такие бренды, как Shell и Pinterest, за предполагаемый бойкот платформы.

Теги: социальные сети, twitter, илон маск
