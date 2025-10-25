Сегодня 25 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI задумалась о музыкальном ИИ-генер...
реклама
Новости Software

OpenAI задумалась о музыкальном ИИ-генераторе

OpenAI намеревается ускорить разработку моделей искусственного интеллекта, предназначенных для генерации музыки, передаёт The Information, — в рамках одного из проектов компания наладила сотрудничество с Джульярдской школой (США), которая поможет в разметке партитур для обучающих массивов. Новая модель сможет по текстовым и звуковым запросам генерировать музыку — конкурировать в этой области придётся с Google, Suno и Udio.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Расширение ассортимента поможет OpenAI дать аудитории в 800 млн пользователей стимул проводить больше времени на её платформах и откроет компании новые источники доходов. Она сможет выступить в сегменте, где уже обозначила своё присутствие Google, а стартапы Suno и Udio стали своеобразным отраслевыми образцами. Всё более остро на этом рынке встаёт вопрос авторских прав, и решать его придётся всем участникам рынка. Сроки выхода музыкального ИИ-генератора от OpenAI пока неизвестны, неясен и вероятным формат — это может быть интеграция в ChatGPT или генератор видео Sora.

Приход OpenAI в эту область усилит здесь конкуренцию. Одним из основных соперников остаётся технологический гигант Google — в мае он представил уже второе поколение музыкальной модели Lyria, доступной через Google Cloud для корпоративных клиентов; компания продвигает это решение среди маркетологов как средство создания коммерческой музыки. Активный рост демонстрируют стартапы Suno и Udio — первый за год четырёхкратно нарастил выручку на продаже подписок до $150 млн. Для OpenAI новый проект согласуется с её глобальной стратегией, направленной на диверсификацию продуктов и выход за рамки ChatGPT. Компании необходимо укреплять своё лидерство на рынке и изыскивать новые средства монетизации.

Источник изображения: Growtika / unsplash.com

Источник изображения: Growtika / unsplash.com

Модель для генерации музыки может иметь коммерческий успех — OpenAI, в частности, изучала возможность создавать музыку по текстовым и звуковым запросам, например, генерации гитарного аккомпанемента при наличии трека с вокалом. С таким инструментом можно будет легко создавать музыкальное сопровождение к видео, применение ему найдут и корпоративные клиенты в рекламной отрасли. Рекламные агентства смогут использовать инструменты OpenAI для создания коммерческих композиций на основе музыкальных сэмплов и даже видеороликов.

Но сначала придётся решить юридические вопросы. Добившиеся успеха на рынке Suno и Udio сейчас пытаются отбиться от исков Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), которая представляет интересы таких крупных игроков как Universal Music Group, Sony и Warner Music — они требуют по $150 тыс. за каждую песню, ставшую предметом нарушения авторского права. ИИ-стартапы настаивают на добросовестном характере использования материалов, и Universal Music и Warner Music уже вступили с ними и другим игроками в переговоры о лицензионных соглашениях. Во избежание таких рисков ChatGPT, например, не приводит полных текстов песен. После выхода Sora гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) пообещал правообладателям «более полный контроль над генерацией персонажей», а компания поделится с ними частью доходов при генерации видео.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-браузер ChatGPT Atlas умеет тайно сливать пароли пользователя — эксперты выявили уязвимость к injection-атакам
Умение Альтмана играть на самолюбии руководителей позволило OpenAI заключить сделки на сотни миллиардов долларов
Spotify начнёт маркировать музыку с ИИ и запретит клонированные голоса
«Мы как будто в 1999 году»: инвесторы ищут спасение от ИИ-пузыря по рецептам эры доткомов
Исследователи научили ИИ деградировать
OpenAI поглотила Software Applications — разработчика ИИ-ассистента Sky для Apple Mac
Теги: openai, ии, музыка
openai, ии, музыка
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.