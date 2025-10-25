OpenAI задумалась о музыкальном ИИ-генераторе

OpenAI намеревается ускорить разработку моделей искусственного интеллекта, предназначенных для генерации музыки, передаёт The Information, — в рамках одного из проектов компания наладила сотрудничество с Джульярдской школой (США), которая поможет в разметке партитур для обучающих массивов. Новая модель сможет по текстовым и звуковым запросам генерировать музыку — конкурировать в этой области придётся с Google, Suno и Udio.

Расширение ассортимента поможет OpenAI дать аудитории в 800 млн пользователей стимул проводить больше времени на её платформах и откроет компании новые источники доходов. Она сможет выступить в сегменте, где уже обозначила своё присутствие Google, а стартапы Suno и Udio стали своеобразным отраслевыми образцами. Всё более остро на этом рынке встаёт вопрос авторских прав, и решать его придётся всем участникам рынка. Сроки выхода музыкального ИИ-генератора от OpenAI пока неизвестны, неясен и вероятным формат — это может быть интеграция в ChatGPT или генератор видео Sora.

Приход OpenAI в эту область усилит здесь конкуренцию. Одним из основных соперников остаётся технологический гигант Google — в мае он представил уже второе поколение музыкальной модели Lyria, доступной через Google Cloud для корпоративных клиентов; компания продвигает это решение среди маркетологов как средство создания коммерческой музыки. Активный рост демонстрируют стартапы Suno и Udio — первый за год четырёхкратно нарастил выручку на продаже подписок до $150 млн. Для OpenAI новый проект согласуется с её глобальной стратегией, направленной на диверсификацию продуктов и выход за рамки ChatGPT. Компании необходимо укреплять своё лидерство на рынке и изыскивать новые средства монетизации.

Модель для генерации музыки может иметь коммерческий успех — OpenAI, в частности, изучала возможность создавать музыку по текстовым и звуковым запросам, например, генерации гитарного аккомпанемента при наличии трека с вокалом. С таким инструментом можно будет легко создавать музыкальное сопровождение к видео, применение ему найдут и корпоративные клиенты в рекламной отрасли. Рекламные агентства смогут использовать инструменты OpenAI для создания коммерческих композиций на основе музыкальных сэмплов и даже видеороликов.

Но сначала придётся решить юридические вопросы. Добившиеся успеха на рынке Suno и Udio сейчас пытаются отбиться от исков Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), которая представляет интересы таких крупных игроков как Universal Music Group, Sony и Warner Music — они требуют по $150 тыс. за каждую песню, ставшую предметом нарушения авторского права. ИИ-стартапы настаивают на добросовестном характере использования материалов, и Universal Music и Warner Music уже вступили с ними и другим игроками в переговоры о лицензионных соглашениях. Во избежание таких рисков ChatGPT, например, не приводит полных текстов песен. После выхода Sora гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) пообещал правообладателям «более полный контроль над генерацией персонажей», а компания поделится с ними частью доходов при генерации видео.