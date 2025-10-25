Сегодня 25 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Впервые за пределами Млечного Пути обнар...
реклама
Новости Hardware

Впервые за пределами Млечного Пути обнаружены замороженные ингредиенты для зарождения жизни

Впервые за пределами нашей галактики Млечный Путь астрономы обнаружили замороженные «ингредиенты для зарождения жизни» — сложные органические молекулы. Они найдены в Большом Магеллановом Облаке — галактике-спутнике Млечного Пути, расположенной на расстоянии около 160 000 световых лет. Это чудесное открытие не было бы сделано без космического телескопа «Джеймс Уэбб», в который раз подчеркнув высочайшую ценность этого инструмента.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Сложные органические молекулы в астрофизическом контексте должны состоять из шести и более атомов с обязательным включением углерода. В дальнейшем из них образуются аминокислоты, сахара и азотистые основания, которые, в свою очередь, ведут к образованию известной нам по Земле белковой жизни. В виде пара или газа такие молекулы уже находили вне нашей галактики, но важно было обнаружить такие молекулы в виде льда. В таком случае можно было бы говорить о возникновении под действием радиации химических реакций на поверхности межзвёздной пыли — о практическом проявлении пребиотической химии в пространстве.

В нашей галактике замороженные сложные органические молекулы обнаружены в четырёх местах. После сделанного открытия одно такое место обнаружено теперь за пределами галактики — в Большом Магеллановом Облаке (БМО). Лёд с вкраплениями таких молекул выявлен у молодой звезды ST6 в сверхпузыре под названием N158 недалеко от Туманности Тарантул. Интересно также отметить, что химический состав Большого Магелланова Облака сильно отличается от состава Млечного Пути.

Большое Магелланово Облако имеет более низкую металличность, например, в этой галактике на 30–50 % меньше кислорода, углерода и кремния, а также других химических веществ. И, несмотря на такое разительное отличие, в этой галактике также возникла и существует пребиотическая химия. Тем самым появление жизни возможно в иных условиях, что подталкивает считать биологическую жизнь распространённым во Вселенной явлением.

Если говорить об исследовании, то в ледяном покрове на пылевых зёрнах вокруг звезды были выявлены этанол (CH3CH3OH), ацетальдегид (CH3CHO), метилформиат (HCOOCH3) и уксусная кислота (CH3COOH). Последняя обнаружена в замороженной форме впервые в истории астрономических наблюдений. Эти молекулы считаются предшественниками строительных блоков жизни. «Джеймс Уэбб» принял инфракрасные спектры льда в виде отражённого в нём света звезды, которые сравнили с базой данных по спектрам сложных органических молекул, и помог идентифицировать самые интересные из них.

Открытие раскрывает тот факт, что сложная органическая химия может развиваться даже в условиях, аналогичных ранней Вселенной, с низким содержанием металлов и сильным излучением от молодых звёзд. Это предполагает, что пребиотические молекулы формировались в космосе задолго до появления Земли и могли быть доставлены на нашу планету кометами или метеоритами. Тем самым для колыбели жизни не нужны особые тепличные условия. Это, если так можно сказать, базовая настройка нашей Вселенной.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Свежие снимки чёрной дыры в центре галактики M87 поставили учёных в тупик — там развернулась поляризация
Вселенная подарила учёным ярчайший быстрый радиовсплеск в соседней галактике
У инопланетян была фора: одна из первых галактик во Вселенной оказалась насыщена кислородом
Новый японский космический грузовик готовится к первому запуску — счёт времени пошёл на часы
Физики из MIT заглянули внутрь ядра атома без ускорителя, что способно раскрыть одну из величайших тайн Вселенной
Австралийская Gilmour Space ещё раз попытается запустить космическую ракету в 2026 году
Теги: млечный путь, астрономия, жизнь
млечный путь, астрономия, жизнь
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.