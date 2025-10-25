Впервые за пределами Млечного Пути обнаружены замороженные ингредиенты для зарождения жизни

Впервые за пределами нашей галактики Млечный Путь астрономы обнаружили замороженные «ингредиенты для зарождения жизни» — сложные органические молекулы. Они найдены в Большом Магеллановом Облаке — галактике-спутнике Млечного Пути, расположенной на расстоянии около 160 000 световых лет. Это чудесное открытие не было бы сделано без космического телескопа «Джеймс Уэбб», в который раз подчеркнув высочайшую ценность этого инструмента.

Сложные органические молекулы в астрофизическом контексте должны состоять из шести и более атомов с обязательным включением углерода. В дальнейшем из них образуются аминокислоты, сахара и азотистые основания, которые, в свою очередь, ведут к образованию известной нам по Земле белковой жизни. В виде пара или газа такие молекулы уже находили вне нашей галактики, но важно было обнаружить такие молекулы в виде льда. В таком случае можно было бы говорить о возникновении под действием радиации химических реакций на поверхности межзвёздной пыли — о практическом проявлении пребиотической химии в пространстве.

В нашей галактике замороженные сложные органические молекулы обнаружены в четырёх местах. После сделанного открытия одно такое место обнаружено теперь за пределами галактики — в Большом Магеллановом Облаке (БМО). Лёд с вкраплениями таких молекул выявлен у молодой звезды ST6 в сверхпузыре под названием N158 недалеко от Туманности Тарантул. Интересно также отметить, что химический состав Большого Магелланова Облака сильно отличается от состава Млечного Пути.

Большое Магелланово Облако имеет более низкую металличность, например, в этой галактике на 30–50 % меньше кислорода, углерода и кремния, а также других химических веществ. И, несмотря на такое разительное отличие, в этой галактике также возникла и существует пребиотическая химия. Тем самым появление жизни возможно в иных условиях, что подталкивает считать биологическую жизнь распространённым во Вселенной явлением.

Если говорить об исследовании, то в ледяном покрове на пылевых зёрнах вокруг звезды были выявлены этанол (CH 3 CH 3 OH), ацетальдегид (CH 3 CHO), метилформиат (HCOOCH 3 ) и уксусная кислота (CH 3 COOH). Последняя обнаружена в замороженной форме впервые в истории астрономических наблюдений. Эти молекулы считаются предшественниками строительных блоков жизни. «Джеймс Уэбб» принял инфракрасные спектры льда в виде отражённого в нём света звезды, которые сравнили с базой данных по спектрам сложных органических молекул, и помог идентифицировать самые интересные из них.

Открытие раскрывает тот факт, что сложная органическая химия может развиваться даже в условиях, аналогичных ранней Вселенной, с низким содержанием металлов и сильным излучением от молодых звёзд. Это предполагает, что пребиотические молекулы формировались в космосе задолго до появления Земли и могли быть доставлены на нашу планету кометами или метеоритами. Тем самым для колыбели жизни не нужны особые тепличные условия. Это, если так можно сказать, базовая настройка нашей Вселенной.