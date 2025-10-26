Сегодня 26 октября 2025
Япония запустила к МКС грузовик HTV-X1 с...
Новости Hardware

Япония запустила к МКС грузовик HTV-X1 с продуктами и оборудованием

Аэрокосмическое агентство Японии (JAXA) сообщило об успешном запуске ракеты-носителя нового поколения H3-24, которая вывела на орбиту беспилотный космический грузовой корабль HTV-X1, который несёт около 6 тонн груза для МКС, включая продукты.

Источник изображения: JAXA/NASA

Запуск ракеты был осуществлён 26 октября в 9:00:15 по местному времени (3:00:15 мск) с космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима. Примерно через две минуты после старта было произведено отделение четырёх твердотопливных ускорителей, а через пять минут — первой ступени ракеты. Через 14 минут после запуска грузовик HTV-X1 был успешно выведен на запланированную орбиту, направляясь к МКС.

Согласно графику, на сближение грузовика с космической станцией уйдёт четверо суток и он достигнет станции рано утром в четверг, 30 октября.

После передачи на МКС груза, включая скоропортящиеся продукты и систему удаления углекислого газа, корабль примет на борт отходы. Как сообщается, он будет пристыкован к МКС в течение до шести месяцев.

После отстыковки от МКС грузовик будет находиться на орбите в течение до полутора лет, после чего сгорит в атмосфере. В течение первых трёх месяцев исследователи JAXA будут проводить технические миссии по проверке работоспособности систем и отработке технологий.

Версия ракеты H3-24 имеет максимальную конфигурацию, оснащена двумя двигателями LE-9, четырьмя твердотопливными ускорителями и широким головным обтекателем. Предыдущая конфигурация H3-22S включала два двигателя LE-9, два твердотопливных ускорителя и короткий обтекатель.

Источник:

мкс, космос, ракета-носитель, япония
