iPad Pro нового поколения получит охладитель с испарительной камерой, чтобы справиться с 2-нм Apple M6

Всего лишь неделя с небольшим прошла после презентации Apple планшета iPad Pro на базе чипа M5, как уже появились сведения о том, какой будет модель iPad Pro следующего поколения. Согласно воскресному выпуску рассылки Power On журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), новый iPad Pro получит испарительную камеру, что позволит повысить его производительность.

«Испарительная камера в iPad Pro, который даже тоньше, чем iPad Air, входит в планы компании. Apple сейчас работает над этой функцией и планирует интегрировать её в следующем раунде обновлений. Компания установила 18-месячный цикл обновления iPad Pro, что предполагает, что испарительная камера может быть добавлена примерно весной 2027 года», — сообщил Гурман.

Apple впервые задействовала систему охлаждения с испарительной камерой в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, что позволило забыть о перегреве смартфонов при обычных нагрузках. Это новшество оказалось особенно полезным для любителей игр.

Даже в базовой модели 14-дюймового MacBook Pro с вентилятором пользователи заметили, что чип M5 потенциально подвержен тепловому троттлингу до достижения пиковой мощности, и эта проблема будет со временем только обостряться, пишет ресурс 9to5mac.com. Поэтому Apple примет меры, чтобы улучшить отвод тепла в будущей модели.

Какие ещё улучшения Apple готовит в iPad Pro следующего поколения станет известно ближе к дате его выхода. На данный момент высказываются предположения, что он получит новый 2-нм чип M6, который должен появиться в компьютерах Mac в конце следующего года.