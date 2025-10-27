Сегодня 27 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китайцы построили суперкомпьютер размеро...
реклама
Новости Hardware

Китайцы построили суперкомпьютер размером с холодильник, работающий по аналогии с человеческим мозгом

Первые компьютеры в первой половине прошлого века занимали огромные площади, с появлением современных суперкомпьютеров ситуация не особо улучшилась, но китайским разработчикам удалось создать компактный и экономичный суперкомпьютер, который по размерам сопоставим с небольшим бытовым холодильником.

Источник изображения: BI Explorer

Источник изображения: BI Explorer, SCMP

Как сообщает South China Morning Post, вычислительная система BIE-1 (BI Explorer) была представлена на отраслевом форуме в Макао представителями Гуандунского института интеллектуальных наук и технологий. Способная соперничать с более крупными суперкомпьютерами, она позволяет работать с обучением языковых моделей и инференсом, потребляя при этом в десять раз меньше электроэнергии. Разработанная китайскими учёными нейронная сеть использует алгоритмы, свойственные человеческому мозгу.

По словам разработчиков, такой компактный суперкомпьютер можно применять не только в небольших офисах и дома, но и в мобильном окружении. Появление такой системы значительно упрощает доступ к передовым вычислительным ресурсам. В создании BIE-1 принимали участие компании Zhuhai Hengqin Neogenint Technology и Suiren (Zhuhai) Medical Technology, основанные выходцами из указанного китайского вуза.

Компактный суперкомпьютер может питаться от обычной бытовой розетки, хотя его полные характеристики не раскрываются разработчиками. Известно, что внутри него находятся 1152 процессорных ядра в сочетании с 4,8 Тбайт памяти типа DDR5 и накопители совокупным объёмом 204 Тбайт. Алгоритмы, подсмотренные разработчиками нейронной сети у человеческого мозга, позволяют добиваться высокой интуитивности и получать внятно толкуемые логические выводы, для обучения системы можно использовать небольшие объёмы данных. Система способна одновременно работать с разнородной информацией, включая текст, изображения и речь, обучение языковых моделей с её помощью происходит быстро и эффективно, по словам разработчиков.

BIE-1 способна обрабатывать до 100 000 токенов в секунду в операциях обучения и до 500 000 токенов в секунду в инференсе соответственно, это позволяет её соперничать с более крупными и прожорливыми системами, оснащаемыми множеством ускорителей на базе GPU. При этом даже самая высокая вычислительная нагрузка не позволяет находящимся внутри BIE-1 процессору не нагреваться выше 70 градусов Цельсия, а система охлаждения не издаёт излишнего шума. По словам создателей, компактный суперкомпьютер можно использовать в образовании школьников, медицине и технической поддержке сотрудников в офисах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ развил в себе «инстинкт выживания», выяснили исследователи
Google на практике доказала квантовое превосходство — новый алгоритм сулит прорывы в науке, технике и медицине
Китайцы научились моделировать масштабные квантовые процессы на классических компьютерах
Третья молодость Zen 2 и Zen 3+: AMD опять перевыпустила старые процессоры под новыми именами
Исследование: ИИ пока не лишает работы — но уже повышает счета за электричество
Пятьдесят лет назад AMD создала свой первый процессор AM9080, который обходился в 50 центов, но продавался за $700
Теги: китай, китайские ученые, суперкомпьютер, ии
китай, китайские ученые, суперкомпьютер, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.