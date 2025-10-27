Китайцы построили суперкомпьютер размером с холодильник, работающий по аналогии с человеческим мозгом

Первые компьютеры в первой половине прошлого века занимали огромные площади, с появлением современных суперкомпьютеров ситуация не особо улучшилась, но китайским разработчикам удалось создать компактный и экономичный суперкомпьютер, который по размерам сопоставим с небольшим бытовым холодильником.

Как сообщает South China Morning Post, вычислительная система BIE-1 (BI Explorer) была представлена на отраслевом форуме в Макао представителями Гуандунского института интеллектуальных наук и технологий. Способная соперничать с более крупными суперкомпьютерами, она позволяет работать с обучением языковых моделей и инференсом, потребляя при этом в десять раз меньше электроэнергии. Разработанная китайскими учёными нейронная сеть использует алгоритмы, свойственные человеческому мозгу.

По словам разработчиков, такой компактный суперкомпьютер можно применять не только в небольших офисах и дома, но и в мобильном окружении. Появление такой системы значительно упрощает доступ к передовым вычислительным ресурсам. В создании BIE-1 принимали участие компании Zhuhai Hengqin Neogenint Technology и Suiren (Zhuhai) Medical Technology, основанные выходцами из указанного китайского вуза.

Компактный суперкомпьютер может питаться от обычной бытовой розетки, хотя его полные характеристики не раскрываются разработчиками. Известно, что внутри него находятся 1152 процессорных ядра в сочетании с 4,8 Тбайт памяти типа DDR5 и накопители совокупным объёмом 204 Тбайт. Алгоритмы, подсмотренные разработчиками нейронной сети у человеческого мозга, позволяют добиваться высокой интуитивности и получать внятно толкуемые логические выводы, для обучения системы можно использовать небольшие объёмы данных. Система способна одновременно работать с разнородной информацией, включая текст, изображения и речь, обучение языковых моделей с её помощью происходит быстро и эффективно, по словам разработчиков.

BIE-1 способна обрабатывать до 100 000 токенов в секунду в операциях обучения и до 500 000 токенов в секунду в инференсе соответственно, это позволяет её соперничать с более крупными и прожорливыми системами, оснащаемыми множеством ускорителей на базе GPU. При этом даже самая высокая вычислительная нагрузка не позволяет находящимся внутри BIE-1 процессору не нагреваться выше 70 градусов Цельсия, а система охлаждения не издаёт излишнего шума. По словам создателей, компактный суперкомпьютер можно использовать в образовании школьников, медицине и технической поддержке сотрудников в офисах.