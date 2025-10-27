Сегодня 27 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс В Steam стартовала хэллоуинская распрода...
реклама
Новости Software

В Steam стартовала хэллоуинская распродажа «Страхи в Steam 4» со «страшно привлекательными» скидками

Как и было обещано, 27 октября в 20:00 по московскому времени в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал ежегодный фестиваль ужасов — на этот раз под названием «Страхи в Steam 4» (Steam Scream 4).

Источник изображения: Red Hook Studios

Источник изображения: Red Hook Studios

Хэллоуинская распродажа в Steam предложит пользователям сервиса «страшно привлекательные» скидки на всевозможные «жуткие и жутко милые» игры, а также возможность опробовать их демоверсии.

«Даже если Хэллоуин — не ваш любимый праздник, на фестивале найдётся уйма игр на смежную тематику, которые точно придутся вам по душе. <...> Как совсем жутких, так и слегка жутковатых с долей хэллоуинского веселья», — отчитались в Valve.

Старт распродажи сопровождался тематическим трейлером (прикреплён выше), в котором засветились некоторые предложения. В частности, на Darkest Dungeon II (830 рублей) и MiSide (440 рублей).

С полным списком скидок можно ознакомиться на странице «Страхов в Steam 4», а мы приведём подборку наиболее интересных игр из тех, что доступны в российском сегменте:

Источник изображения: X (dannyodwyer)

Источник изображения: X (dannyodwyer)

Вместе с началом распродажи в магазине предметов за очки появилась хэллоуинская коллекция с подборкой тематических товаров (вроде жутковатых игровых профилей и анимированных аватаров).

Фестиваль «Страхи в Steam 4» продлится неделю и закончится 3 ноября в 21:00 по московскому времени. Следующей тематической акцией станет фестиваль игр про животных (пройдёт с 10 по 17 ноября).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Steam установил новый рекорд пикового онлайна на фоне взрывного релиза Battlefield 6
Valve сделала магазин Steam более динамичным и персонализированным — переработанное меню вышло из «беты»
Китайский пользователь первым в истории Steam собрал на аккаунте более 40 000 игр
Electronic Arts подтвердила название и дату выхода Battlefield: RedSec — королевской битвы Battlefield 6
Escape from Duckov опередила Skyrim по пиковому онлайну в Steam и почти догнала Borderlands 4
«Скоро над Прагой взойдёт солнце»: создатели Vampire: The Masquerade — Bloodhunt отметят четырёхлетие игры её закрытием
Теги: распродажа, steam, valve
распродажа, steam, valve
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.