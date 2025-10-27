В Steam стартовала хэллоуинская распродажа «Страхи в Steam 4» со «страшно привлекательными» скидками

Как и было обещано, 27 октября в 20:00 по московскому времени в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал ежегодный фестиваль ужасов — на этот раз под названием «Страхи в Steam 4» (Steam Scream 4).

Хэллоуинская распродажа в Steam предложит пользователям сервиса «страшно привлекательные» скидки на всевозможные «жуткие и жутко милые» игры, а также возможность опробовать их демоверсии.

«Даже если Хэллоуин — не ваш любимый праздник, на фестивале найдётся уйма игр на смежную тематику, которые точно придутся вам по душе. <...> Как совсем жутких, так и слегка жутковатых с долей хэллоуинского веселья», — отчитались в Valve.

Старт распродажи сопровождался тематическим трейлером (прикреплён выше), в котором засветились некоторые предложения. В частности, на Darkest Dungeon II (830 рублей) и MiSide (440 рублей).

С полным списком скидок можно ознакомиться на странице «Страхов в Steam 4», а мы приведём подборку наиболее интересных игр из тех, что доступны в российском сегменте:

Вместе с началом распродажи в магазине предметов за очки появилась хэллоуинская коллекция с подборкой тематических товаров (вроде жутковатых игровых профилей и анимированных аватаров).

Фестиваль «Страхи в Steam 4» продлится неделю и закончится 3 ноября в 21:00 по московскому времени. Следующей тематической акцией станет фестиваль игр про животных (пройдёт с 10 по 17 ноября).