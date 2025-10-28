Сегодня 28 октября 2025
Искусственный интеллект, машинное обучен... Сэм Альтман призвал власти США ежегодно ...
Новости Hardware

Сэм Альтман призвал власти США ежегодно вводить в строй по 200 ГВт генерирующих мощностей

Наполеоновские планы главы OpenAI по развитию вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта в США уже начали упираться в возможности местной энергосистемы. По этой причине Сэм Альтман (Sam Altman) призвал американские власти ежегодно вводить в строй по 100 ГВт новых генерирующих мощностей.

Источник изображения: Freepik, wirestock

Источник изображения: Freepik, wirestock

В качестве мотивации генеральный директор OpenAI использовал традиционный геополитический довод — это позволит оставаться впереди Китая в гонке искусственного интеллекта. «Электричество — это не просто коммунальная услуга. Это стратегический актив, который критически важен для строительства ИИ-инфраструктуры, которая закрепит наше лидерство в самой важной технологии после самого электричества»,заявил Альтман в корпоративном блоге.

Стартап уже направил правительству США документ, в котором призвал власти страны перейти к строительству генерирующих мощностей в объёме 100 ГВт в год. Для сравнения, 10 ГВт потребляют около 8 млн американских домохозяйств в совокупности. Как утверждает Альтман, Китай в прошлом году ввёл в строй 429 ГВт генерирующих мощностей, тогда как США ограничились 51 ГВт. Подобное отставание может обернуться для США проигрышем в гонке технологий с Китаем, по мнению Альтмана. «Электроны — это новая нефть», — выразился он в блоге.

Источник:

openai, сэм альтман, ии, электростанция, сша
