Скорость спутникового интернета SpaceX Starlink выросла на 50 % с начала года

По данным вице-президента SpaceX по разработке Starlink Майкла Николлса (Michael Nicolls), с января нынешнего года медианная скорость загрузки данных в сети Starlink увеличилась со 160 Мбит/с до 220 Мбит/с. Он также добавил, что после июльского обновления удалось существенно повысить скорость отдачи.

Не так давно Николлс опубликовал в соцсети X график, демонстрирующий рост скорости передачи данных в сети Starlink в течение 2025 года. Хотя на сайте Starlink можно найти подробную информацию о том, какую скорость пользователи сети могут получить с точностью до отдельных штатов США, график Николлса, по-видимому, основан на данных о медианных скоростях в часы пик по всей сети.

На графике видно, что в январе медианная скорость загрузки в сети Starlink находилась в диапазоне от 140 Мбит/с до 160 Мбит/с. С тех пор этот показатель вырос до 210–220 Мбит/с, то есть примерно на 50 %. При этом медианная скорость отдачи также выросла на 50 % — с 20 Мбит/с до 30 Мбит/с. Николлс объясняет прирост скорости «значительными улучшениями низкоуровневого программного обеспечения и сетевых технологий, а также общим увеличением пропускной способности» за счёт ввода в эксплуатацию новых спутников Starlink.

Источник изображения: Michael Nicolls / X

Источник изображения: Michael Nicolls / X

Что любопытно, увеличение скорости отдачи наблюдается с конца июля, когда сеть Starlink пережила многочасовой сбой, который позже компания связала с «процедурой обновления». Отметим также, что Николлс опубликовал свой график через несколько дней после того, как SpaceX разослала потенциальным клиентам рекламные сообщения, обещая скорость до 400+ Мбит/с. Некоторые клиенты компании ранее публиковали скриншоты онлайн-тестов скорости соединения в сети Starlink, результаты которых иногда действительно превышают отметку в 400 Мбит/с.

Сейчас SpaceX позиционирует себя не только в качестве провайдера для отдалённых и труднодоступных регионов — компания становится полноценным конкурентом в сегменте предоставления услуг широкополосного доступа в интернет. Для стимуляции продаж SpaceX предлагает существенные скидки, в том числе на терминал, необходимый для подключения к сети Starlink, для новых клиентов, а также уменьшение абонентской платы. Компания также работает над обеспечением гигабитных скоростей, для чего в космос отправляются спутники Starlink v3. Однако SpaceX дала понять, что для доступа к более высоким скоростям потребуется покупка нового терминала.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: starlink, spacex, спутниковый интернет
