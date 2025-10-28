Сегодня 28 октября 2025
Microsoft превратит следующую Xbox в пол...
Новости Hardware

Microsoft превратит следующую Xbox в полноценный игровой ПК на Windows, но с консольным интерфейсом

Возможно, ни одна игровая платформа не объявлялась мёртвой столько же, сколько Xbox, но она продолжает жить. Microsoft и сама своими порой необъяснимыми и подчас противоречивыми действиями провоцирует скептицизм со стороны геймеров и экспертов игровой отрасли, но сейчас облик будущего Xbox начинает обретать форму, утверждает Windows Central со ссылкой на собственные источники.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Стационарная Microsoft Xbox нового поколения будет представлять собой игровой ПК с полным набором консольных игр. Это подтвердил глава игрового подразделения компании Фил Спенсер (Phil Spencer) — по его словам, портативная Asus Xbox Ally — отличный способ составить представление о будущем Xbox. В этом году Microsoft, утверждают источники, решила отложить свой план по выпуску портативных Xbox и представить устройство в партнёрстве с Asus, чтобы собрать отзывы об интерфейсе, который составит основу приставок нового поколения. Но полностью отказываться от собственной портативной консоли компания не намерена — она уже наладила сотрудничество с AMD, подтвердила президент Xbox Сара Бонд (Sarah Bond).

Стационарные консоли нового поколения будут работать под управлением полноценной Windows с оптимизированным для телевизоров интерфейсом Xbox. Они будут подключаться, как и теперешние приставки, и если игрок захочет, он сможет так и остаться в экосистеме Xbox, не выходя в Windows. Смысл перейти в Windows будет, если захочется поиграть в игры, традиционно недоступные для Xbox, например, в игры для PlayStation в Steam, в классику из GOG или игры с мышью и клавиатурой. В остальном идеология повторяет SteamOS и режим Big Picture Mode для перехода в полноценный Linux. И действительно, на Xbox можно будет запускать приложения из пакетов Microsoft Office и Adobe CC. Или купленные в Steam или на платформе Epic Games игры PlayStation для ПК, в том числе God of War, Ghost of Tsushima и наименования из серии про Человека-паука.

AMD разработала новый процессор для Xbox, который уже одобрили гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) и финдиректор Эми Худ (Amy Hood), и он обеспечит новой Xbox обратную совместимость с играми для приставок предыдущих поколений: оригинальной Xbox, Xbox 360, Xbox One, а также существующих и будущих игр для Xbox Series X|S — для этого будет использоваться библиотека Xbox Launcher. После выхода новой Xbox компания ещё несколько лет будет поддерживать среду разработки Xbox Series X|S, и со временем всё больше наименований будут выходить в версиях для Xbox нового поколения с конкретной конфигурацией. Игры для актуальных приставок будут поддерживаться технологиями на базе ИИ для повышения разрешения и генерации кадров; для приставки нового поколения разработчики смогут обращаться к версиям Xbox Play Anywhere и технологии Xbox Smart Delivery. Заданный набор аппаратных компонентов поможет преодолеть сложности, возникающие при запуске игр на ПК — больше не будет проблем, в частности, с компиляцией шейдеров. Microsoft также пытается снизить нагрузку на Windows, что поможет всем игрокам с ПК безотносительно к наличию Xbox.

Открытым остаётся вопрос о дальнейшей судьбе подписных сервисов. Сейчас подписка PC Game Pass, которая открывает доступ к играм для Xbox с первого дня, в том числе к новым Call of Duty, обходится дешевле консольной Xbox Game Pass Ultimate. Microsoft намеревается избавить аудиторию от платного доступа к многопользовательскому режиму: на ПК он не имеет смысла, потому что игроки могут быстро уйти в Steam и не пользоваться для онлайн-игр экосистемой Xbox. Другими словами, если Xbox и ПК сливаются воедино, то и модель подписок придётся упростить.

Источник изображения: Tom Tang / unsplash.com

Источник изображения: Tom Tang / unsplash.com

К сожалению, в плане цен на само устройство хороших новостей нет. Президент Xbox Сара Бонд недавно предупредила, что новая Xbox будет премиальным продуктом, то есть по сравнению с актуальными приставками цены грозят вырасти. С другой стороны, она должна оставаться дешевле аналогичного по мощности игрового ПК, и у Microsoft есть для этого средства: оптовые закупки процессоров у AMD и прочих компонентов — у других компаний, а также отсутствие необходимости платить самой себе за лицензию Windows. Наконец, Xbox является экосистемным продуктом, который традиционно продаётся с минимальной выгодой.

Ещё один аргумент в пользу экосистемы Microsoft — казуальные игры. Fortnite, Roblox и Minecraft отсутствуют в Steam и в обозримом будущем едва ли там появятся. На Xbox могут появиться наименования с Battle.net, в том числе World of Warcraft; в Steam есть Diablo и Overwatch, но большинство игроков остаются на Battle.net. Кроме того, с разработчиков для ПК Microsoft взимает комиссию лишь 12 %, а Steam — 30 %. Эту ставку, утверждает источник, Microsoft намеревается сохранить, чтобы укрепить свои позиции на рынке, но из-за этого у неё же будет меньше возможностей субсидировать оборудование. В итоге новая Xbox может оказаться дороже, чем Sony PlayStation 6.

Таким образом, портативная Asus Xbox Ally, по сути, оказывается средством публичного бета-тестирования новой платформы: подключая приставку на чипе AMD Ryzen Z2 Extreme к телевизору, игрок участвует в тестировании Xbox нового поколения. Её недостатком сегодня является отсутствие доступа к библиотеке Xbox: программа двойной лицензии Xbox Play Anywhere для приставок и ПК активно развивается, но большинство издателей игр AAA-класса пока не поддерживают эту инициативу. Но ценность экосистемы Microsoft растёт — логично стремиться получить 88 %, а не 70 %, как в Steam. На практике же впечатления от Xbox Ally не всегда лучшие: приходится отбиваться от странных особенностей Windows, таких как всплывающие окна управления учётными записями или наличие игр для Windows Phone в библиотеке, отсутствие функций сообщества для игроков и поддержки для разработчиков. Не всегда стабильно работают функции многозадачности, наблюдаются подвисания, но у Microsoft ещё есть время, чтобы учесть эти замечания — выход Xbox нового поколения намечается на 2027 год.

Проектов подобного масштаба пока не реализовывала ни одна компания. Valve предположительно работает над собственной консолью под SteamOS, которая будет поддерживать игры и для PlayStation, и для Xbox. У Xbox есть Minecraft, Fortnite и Roblox, есть античит на уровне ядра, а у SteamOS до сих пор с этим не всё гладко. В теории на новой Xbox будет больше игр и контента, чем на любой консоли в истории при наличии доступа ко всем магазинам и лаунчерам. А Asus в следующем году, возможно, поможет Microsoft в очередном этапе тестирования и выпустит стационарную консоль.

Источник:

microsoft, xbox, windows
