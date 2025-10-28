Apple проиграла гонку за нанометры — Nvidia первой выпустит чипы на техпроцессе TSMC A16

До сих пор компанию Nvidia отличал умеренный консерватизм в выборе технологических процессов для производства своих передовых чипов подрядчиками. В частности, решения семейства Blackwell сейчас выпускаются по разновидности 4-нм техпроцесса (4NP), хотя TSMC в этом году приступает к поставкам серийных 2-нм изделий. Зато в рамках техпроцесса A16 именно Nvidia рискует стать первым клиентом TSMC.

По крайней мере, такой точки зрения придерживается южнокорейский ресурс EBN News, ссылающийся на комментарии неких отраслевых американских источников. В данный момент, по словам этих источников, только Nvidia рассматривает возможность использования техпроцесса A16 в исполнении TSMC для производства своих чипов. К тестированию соответствующего техпроцесса на стадии ранних экспериментов обе стороны уже приступили. Выпуск чипов по технологии A16 для Nvidia компания TSMC должна начать в 2027 году, если всё пойдёт по плану.

Этот же источник подчеркнул, что вопреки давней традиции, Apple в переговорах с TSMC на подобные темы пока не участвует. Именно Apple исторически стремилась первой получить доступ к передовым техпроцессам TSMC и забронировать необходимые ей для поставок продукции в нужных количествах квоты. В рамках технологии A16 компания TSMC собирается впервые использовать подвод питания с оборотной стороны кремниевой пластины — эту технологию Intel также собирается использовать в конкурирующих техпроцессах. Samsung данным нововведением тоже интересуется, оно призвано повысить энергетическую эффективность чипов и улучшить условия теплоотвода.

На 2028 год у Nvidia запланирован выход графических процессоров поколения Feynman, скорее всего, они как раз и будут выпускаться серийно по технологии A16 компанией TSMC. Использование передового для своего периода техпроцесса TSMC однозначно увеличит издержки Nvidia, но пока спрос на её продукцию в сегменте ИИ превышает предложение, она может компенсировать это высокими ценами. В следующем году TSMC приступит к выпуску чипов поколения Rubin по 3-нм технологии для нужд Nvidia. По предварительным расчётам TSMC, техпроцесс A16 обеспечит повышение скорости переключения транзисторов на 8–10 % при неизменном напряжении, либо сокращение энергопотребления на 15–20 % при неизменной скорости, а плотность размещения транзисторов удастся увеличить на 10 %.