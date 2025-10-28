Сегодня 28 октября 2025
Samsung впервые живьём показала трёхстворчатый смартфон Galaxy Z TriFold, но ничего про него не рассказала

На мероприятии, приуроченном к саммиту АТЭС, компания Samsung демонстрирует так называемый Galaxy Z TriFold (название неофициальное) — складной смартфон с тремя секциями и двумя шарнирами. Слухи и утечки об этом устройстве ходят уже долгое время. В прошлом месяце Samsung подтвердила, что устройство будет представлено до конца текущего года.

Источник изображений: Dailian

На изображениях, предоставленных южнокорейским изданием Dailian, а также авторитетным инсайдером UniverseIce, показано устройство с большим складывающимся втрое дисплеем. В разложенном состоянии размер экрана составляет (визуально) около 10 дюймов. Дисплей гаджета имеет весьма заметные рамки. В сложенном состоянии устройство имеет размеры обычного смартфона. В верхней правой части экрана расположен глазок фронтальной камеры. Заднюю сторону устройства Samsung не показывает.

Складывающееся устройство Samsung оснащено двумя внутренними шарнирами. Это отличает его от того же трёхсекционного Huawei Mate XT с одним внутренним и одним внешним шарнирами (S-образная конструкция), которые позволяют устройству складываться «гармошкой».

Устройство Samsung в свою очередь имеет G-образную конструкцию, позволяющую боковым секциям дисплея складываться внутрь. Именно поэтому, согласно некоторым слухам, смартфон может получить название Galaxy G Fold. Выбор Samsung подобной конструкции должен обеспечить более высокую защиту гибкого дисплея в сложенном состоянии.

Источник изображения: X / @UniverseIce

Компания пока не раскрывает технические характеристики устройства. Как пишет Dailian, эта информация может быть озвучена в конце ноября или в начале декабря. Также с учётом цен на двустворчатую модель Galaxy Z Fold7 в Южной Корее издание предполагает, что стоимость Galaxy Z TriFold может составить более 3 млн южнокорейских вон (более $2000). На международном рынке стоимость Galaxy Z Fold7 начинается от €2099.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
galaxy z trifold, samsung, смартфон, складной смартфон, гибкий дисплей
