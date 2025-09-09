Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Samsung: трёхстворчатый складной смартфо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung: трёхстворчатый складной смартфон Galaxy Z TriFold выйдет до конца года

До сих пор о сроках выхода складного смартфона Samsung с тремя секциями и двумя шарнирами было известно лишь на уровне слухов, но Ро Тхэ Мун (Roh Tae-moon) — президент подразделения компании Device eXperience, на выставке IFA 2025 в Берлине признался, что дебют устройства состоится до конца текущего года, а его разработка уже находится на финальных стадиях.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

При этом основная часть выступления представителя Samsung Electronics была посвящена другим вопросам. Он заявил, что устройства дополненной реальности компания будет выводить на рынок, когда тот достигнет определённой зрелости. Функции ИИ постепенно будут распространяться на всё более доступные по цене устройства марки, а к 2030 году Samsung надеется внедрить ИИ в 90 % своих направлений деятельности. В текущем году функции ИИ появятся на более чем 400 млн поставленных устройств семейства Galaxy, по словам руководителя продуктового направления бизнеса Samsung. С момента дебюта Galaxy S24 в прошлом году подобные функции уже нашли применение на 200 млн устройств данной марки. ИИ будет применяться в бытовой технике и телевизорах Samsung, помимо прочего. Samsung планирует заняться и направлением робототехники.

В развитии больших языковых моделей Samsung сочетает как собственные разработки (Gauss), так и использование партнёрских решений. В этом контексте Google будет не единственным партнёром Samsung, как отмечает представитель компании.

Если вернуться к теме складного смартфона Galaxy Z TriFold, то объёмы выпуска инновационной для Samsung модели, по мнению некоторых южнокорейских источников, будут в текущем году ограничены примерно 50 000 экземпляров. Этого должно хватить для насыщения как домашнего рынка Южной Кореи, так и китайского. Дебютная модель в этом классе будет своего рода «пробой пера», поэтому Samsung пока не рассчитывает на большой охват рынка. В основе устройства будет лежать процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а систему камер оно унаследует от Galaxy Z Fold 7. Как отмечалось недавно, компоновка секций корпуса Galaxy Z TriFold будет такой, что часть с внешним дисплеем окажется в центре, а не с краю, как у большинства конкурентов.

Учитывая, что Huawei свою новейшую трёхсекционную модель Mate XTs представила недавно, а Apple представит двухсекционный iPhone во второй половине следующего года, у Samsung формируется довольно ограниченное «окно возможностей» для своих действий в этой сфере. По прогнозам TrendForce, после выхода на рынок первого складного смартфона Apple доля таких устройств на мировом рынке по итогам 2027 года вырастет до 3 % с нынешних 1,6 %. Huawei при этом будет занимать лидирующие позиции в Китае, а на мировом рынке смартфонов складного типа закрепится на втором месте с долей 34,3 % по итогам текущего года. Лидером останется Samsung с долей 35,4 %, но её позиции существенно ослабнут по сравнению с прошлогодними 45,2 %.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Утечка раскрыла неожиданное расположение внешнего экрана у Galaxy Z TriFold
Утечка показала, как будет складываться трёхстворчатый Samsung Galaxy Z TriFold
Трёхстворчатый смартфон Samsung Galaxy Z TriFold сможет делить экран на три равные части для разных приложений
Blackview представила флагманский защищённый смартфон Xplore 2 и другие новинки на IFA 2025
Sony готовит к запуску смартфон Xperia 10 VII — характеристики и изображения утекли в Сеть
В России поступил в продажу флагманский смартфон Huawei Pura 80
Теги: samsung, samsung galaxy, samsung electronics, смартфоны, складные смартфоны
samsung, samsung galaxy, samsung electronics, смартфоны, складные смартфоны
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
Gigabyte придумала, как установить в ПК до 512 Гбайт оперативной памяти мимо штатных слотов DIMM материнской платы
«Так Лейавин и должен был выглядеть»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion в соответствии с задумкой Bethesda
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn
Google признала «стремительный упадок» открытого интернета — раньше она говорила совсем другое
Соцсети заполонили боты: Сэм Альтман пожаловался, что интернет стал искусственным из-за ИИ 2 ч.
Meta обвинили в помехах исследованиям о рисках для детей в Instagram и других платформах 2 ч.
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam 2 ч.
В открытый доступ попало ещё больше геймплея отменённой Prey 2 2 ч.
AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Hell Is Us 3 ч.
«Захватывающие новости», эксклюзивные анонсы и трейлеры: в рамках Tokyo Game Show 2025 пройдут игровые презентации Xbox и PC Gaming Show 3 ч.
В Hollow Knight: Silksong нашли секретный чит-код, который делает игру ещё сложнее 3 ч.
Apple оштрафовали на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещённые в РФ материалы 3 ч.
Yandex.ru продолжит перенаправлять на сервисы VK ещё два года 4 ч.
В Непале отменили блокировку соцсетей после массовых протестов с 19 погибшими 4 ч.
Dreame построит в Германии завод по производству «самых быстрых машин в мире» 7 мин.
5G-модем Apple C1 показал производительность, сопоставимую с аналогом Qualcomm в свежих тестах 8 мин.
Xbox Cloud Gaming станет доступен в электромобилях стараниями LG 25 мин.
Tronsmart показала свою новейшую портативную акустику на выставке IFA 2025 47 мин.
Samsung: трёхстворчатый складной смартфон Galaxy Z TriFold выйдет до конца года 2 ч.
Microsoft присоединилась к Всемирной ядерной ассоциации 2 ч.
Microsoft потратит почти $20 млрд на аренду ИИ-инфраструктуру у Nebius 3 ч.
Blackview представила флагманский защищённый смартфон Xplore 2 и другие новинки на IFA 2025 3 ч.
Доля Tesla на рынке электромобилей США рухнула до 38 % — это минимум с 2017 года 3 ч.
Sony готовит к запуску смартфон Xperia 10 VII — характеристики и изображения утекли в Сеть 3 ч.