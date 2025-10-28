Сегодня 28 октября 2025
AMD построит пару суперкомпьютеров за $1 млрд для Министерства энергетики США

Поскольку Министерство энергетики США традиционно является крупным заказчиком на строительство суперкомпьютеров, а компания AMD в этой сфере давно и успешно укрепляет позиции, новая сделка, о которой сообщило агентство Reuters, не стала неожиданностью. Стороны намерены потратить $1 млрд на строительство двух суперкомпьютеров.

Источник изображения: AMD

Министр энергетики США Крис Райт (Chris Wright) пояснил, что указанные суперкомпьютеры будут использоваться ведомством для различных научных исследований и расчётов, начиная от симуляции процессов в ядерной энергетике и поиском методом лечения онкологических заболеваний, и заканчивая специфическими исследованиями в области национальной безопасности. Чиновник выразил надежду, что с помощью новых суперкомпьютеров США продвинутся в сфере ядерной энергетики и управляемого термоядерного синтеза, разработке оборонных технологий нового поколения и создании передовых лекарств.

Суперкомпьютеры, по его мнению, при помощи технологий искусственного интеллекта позволят американским учёным продвинуться в сфере технологий управляемого ядерного синтеза до получения каких-то практических результатов в течение ближайших двух или трёх лет. Министр энергетики также пояснил, что суперкомпьютеры помогут американским властям управлять национальным ядерным арсеналом. Впрочем, и вполне гуманное медицинское направление тоже получит импульс к развитию, поскольку поиск новых лекарств за счёт симуляции биохимических процессов на молекулярном уровне ускорится. «Я надеюсь, что в ближайшие пять или восемь лет мы сможем превратить многие онкологические заболевания, которые сегодня становятся смертными приговорами для пациентов, в управляемые состояния», — подчеркнул американский министр.

Первый суперкомпьютер по имени Lux будет построен в ближайшие шесть месяцев, он будет использовать ускорители вычислений AMD Instinct MI355X, а также центральные процессоры и сетевые решения этой марки. Помогать AMD в создании такого суперкомпьютера будут компании HPE, Oracle Cloud и знаменитая Национальная лаборатория Ок-Ридж. По словам главы AMD Лизы Су (Lisa Su), этот суперкомпьютер был разработан в рекордные сроки для системы своих масштабов. Lux позволит поднять быстродействие имеющихся у профильной лаборатории суперкомпьютеров в три раза.

Второй суперкомпьютер по имени Discovery будет использовать ускорители Instinct MI430, он будет построен в 2028 году и приступит к работе в 2029 году. Ускорители Instinct MI430, по словам Лизы Су, сочетают элементы решений обычных решений для ИИ со специальными функциями, используемыми конкретно в суперкомпьютерах. Вычислительными ресурсами обоих суперкомпьютеров смогут пользоваться как Министерство энергетики США, так и построившие их компании, они же предоставят оборудование и финансы для их строительства. Ведомство собирается подобную схему использовать для создания вычислительных центров по всей стране, привлекая частный бизнес к таким инициативам.

