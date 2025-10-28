«Яндекс» представил «носимое ИИ-устройство» — это наушники с интеграцией «Алисы AI»

«Яндекс» объявила о предстоящем выходе носимых ИИ-устройств для работы с ИИ-ассистентом, став первой в России компанией, предложившей такого рода устройства. С их помощью пользователи смогут использовать новый сервис «Алисы AI» под названием «Моя память».

Пользователи смогут, не доставая смартфон, наговаривать «Алисе AI» важные мысли и идеи. «Моя память» преобразует их в структурированные списки, заметки и напоминания, к которым можно будет при необходимости вернуться в чате с «Алисой AI» или с помощью голосового интерфейса носимого устройства.

Сообщается, что носимые ИИ-устройства «Яндекса» будут сочетать достижения компании в «железной» разработке с возможностями «Алисы AI». Они обеспечат доступ к ИИ в любое время и в любом месте. Пользователь сможет с их помощью совершать действия голосом через ИИ-агентов — например, записаться на стрижку. Все данные будут синхронизироваться с «Алисой AI» в чате: продиктованное пользователем сразу появится в разделе «Моя память», а изменения в чате будут сразу доступны на носимом устройстве. Выпуск первого носимого устройства новой категории намечен на следующий год.

«Яндекс» назвал запуск категории носимых ИИ-устройств своим следующим шагом в развитии возможностей ИИ. Следуя намеченной стратегии, компания строит единый опыт взаимодействия с ИИ в разных сферах — в чате, умных колонках и носимых ИИ-устройствах — и расширяет возможности «Алисы AI» по решению задач.