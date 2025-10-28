OpenAI начала раздавать бесплатно годовую подписку на ChatGPT Go, но только в одной стране

OpenAI предложила бесплатную годовую подписку по тарифному плану ChatGPT Go — предложение действительно для всех индийских пользователей, кто зарегистрирует учётную запись в течение ограниченного периода, который начнётся 4 ноября.

Срок действия предложения в компании не уточнили, но добавили, что бесплатную годовую подписку смогут получить также все актуальные абоненты ChatGPT Go в стране. Стоимость подписки в Индии составляет менее $5 в месяц, и это самый доступный тариф для местных пользователей. Дебютировав в Индии, он впоследствии заработал в Индонезии, а затем и в 16 других странах Азии.

Индия является самой густонаселённой страной в мире — здесь 700 млн владельцев смартфонов и более чем 1 млрд пользователей интернета, — это важнейший рынок для OpenAI. В Нью-Дели компания уже открыла офис и сейчас набирает штат в местный филиал. Для OpenAI это второй по величине рынок после США, заявил недавно гендиректор компании Сэм Альтман (Sam Altman). Но зарабатывать здесь непросто: за май, июнь и июль этого года приложение скачали 29 млн раз, но выручка от него составила всего $3,6 млн. Тариф ChatGPT Go предлагает десятикратно расширенные квоты для генерации ответов, изображений и для загрузки файлов; а также увеличенный объём памяти для функций персонализации.

Активно стремятся покорить Индию и конкуренты OpenAI. Абоненты оператора связи Airtel могут оформить бесплатную подписку Perplexity Pro 360, а местные студенты имеют возможность бесплатно получить годовую подписку на Google AI Pro. 4 ноября OpenAI проведёт в Бангалоре конференцию разработчиков DevDay Exchange — на ней ожидаются несколько анонсов, ориентированных на местные проекты и предприятия.