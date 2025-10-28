Amazon уволит 14 000 офисных сотрудников — и в этом замешан ИИ

По сообщениям сетевых источников, Amazon планирует сократить около 14 000 сотрудников, работающих в офисах компании. Массовые увольнения ожидались как часть программы сокращения расходов гиганта электронной коммерции, но их масштаб оказался меньше, по сравнению с увольнением 30 000 человек, о чём СМИ сообщали ранее.

О грядущих сокращениях сотрудникам на этой неделе сообщила Бет Галетти (Beth Galetti), являющаяся старшим вице-президентом Amazon. «Сокращения, о которых мы сообщаем сегодня, являются продолжением работы по дальнейшему укреплению позиций за счёт снижения уровня бюрократии, устранения барьеров и перераспределения ресурсов, чтобы гарантировать, что мы инвестируем в самые перспективные направления и то, что наиболее важно для текущих и будущих потребностей наших клиентов», — заявила Галетти в своём обращении.

При этом она не уточнила, какие именно должности планируется сократить и в каких регионах присутствия Amazon это будет сделано. По словам Галетти, у большинства попавших под сокращение сотрудников будет 90 дней на то, чтобы найти новую должность внутри компании.

«Некоторые могут спросить, почему мы проводим сокращения, когда компания хорошо работает. Это поколение ИИ — самой преобразующей технологии, которую мы видели со времен появления интернета, и она позволяет компаниям внедрять инновации гораздо быстрее, чем когда-либо прежде (как в существующих сегментах рынка, так и в совершенно новых). Мы убеждены, что нам необходимо стать более организованными», — считает Галетти.

Ещё Галетти заявила, что Amazon продолжит нанимать сотрудников «в ключевых стратегических областях» в 2026 году. При этом компания будет и дальше искать возможности для «повышения эффективности», что, вероятно, является намёком на возможность сокращения численности штата сотрудников в будущем. Первые крупные увольнения в Amazon прошли в конце 2022 года и начале 2023 года — тогда компанию покинули 27 000 человек.