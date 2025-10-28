Сегодня 28 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Amazon уволит 14 000 офисных сотрудников...
реклама
Новости Hardware

Amazon уволит 14 000 офисных сотрудников — и в этом замешан ИИ

По сообщениям сетевых источников, Amazon планирует сократить около 14 000 сотрудников, работающих в офисах компании. Массовые увольнения ожидались как часть программы сокращения расходов гиганта электронной коммерции, но их масштаб оказался меньше, по сравнению с увольнением 30 000 человек, о чём СМИ сообщали ранее.

Итосчник изображения: The Verge

Источник изображения: The Verge

О грядущих сокращениях сотрудникам на этой неделе сообщила Бет Галетти (Beth Galetti), являющаяся старшим вице-президентом Amazon. «Сокращения, о которых мы сообщаем сегодня, являются продолжением работы по дальнейшему укреплению позиций за счёт снижения уровня бюрократии, устранения барьеров и перераспределения ресурсов, чтобы гарантировать, что мы инвестируем в самые перспективные направления и то, что наиболее важно для текущих и будущих потребностей наших клиентов», — заявила Галетти в своём обращении.

При этом она не уточнила, какие именно должности планируется сократить и в каких регионах присутствия Amazon это будет сделано. По словам Галетти, у большинства попавших под сокращение сотрудников будет 90 дней на то, чтобы найти новую должность внутри компании.

«Некоторые могут спросить, почему мы проводим сокращения, когда компания хорошо работает. Это поколение ИИ — самой преобразующей технологии, которую мы видели со времен появления интернета, и она позволяет компаниям внедрять инновации гораздо быстрее, чем когда-либо прежде (как в существующих сегментах рынка, так и в совершенно новых). Мы убеждены, что нам необходимо стать более организованными», — считает Галетти.

Ещё Галетти заявила, что Amazon продолжит нанимать сотрудников «в ключевых стратегических областях» в 2026 году. При этом компания будет и дальше искать возможности для «повышения эффективности», что, вероятно, является намёком на возможность сокращения численности штата сотрудников в будущем. Первые крупные увольнения в Amazon прошли в конце 2022 года и начале 2023 года — тогда компанию покинули 27 000 человек.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Amazon проморгала рынок и теперь её клиенты бегут за ИИ в облака конкурентов
Amazon показала смарт-очки Amelia с дисплеем и камерой — они помогут курьерам доставлять посылки быстрее
Amazon намерена построить в Вашингтоне мини-реакторы X-Energy на 960 МВт, но пока предлагает полюбоваться на рендеры будущих АЭС
Китайскому заводу захваченной Nexperia пришлось сократить производство чипов — это шаг к дефициту автомобильных чипов
Раскол в захваченной Nexperia: штаб-квартира посоветовала клиентам не покупать чипы, выпущенные китайским подразделением
Регуляторы заинтересовались отвязным режимом Tesla FSD, который способен провоцировать ДТП
Теги: amazon, увольнения, сокращения
amazon, увольнения, сокращения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.