Открыть ворота: разработчики PowerWash Simulator 2 разблокировали игру для российских пользователей Steam

Заблокированный в российском регионе Steam разработчиками из британской студии FuturLab симулятор мойки под давлением PowerWash Simulator 2 спустя несколько дней после релиза всё-таки стал доступен для покупки и игры в России.

Источник изображения: FuturLab

Источник изображения: FuturLab

Напомним, на релизе 23 октября создатели PowerWash Simulator 2 сделали игру недоступной не только для покупки в российском сегменте Steam, но даже для запуска на территории страны — кнопка установки просто не появлялась.

Ситуация вызвала широкий резонанс среди игроков (особенно оставшихся у разбитого корыта покупателей). В FuturLab ограничения никак не комментировали, однако без внимания проблему не оставили.

Источник изображения: SteamDB

Источник изображения: SteamDB

Как сообщает портал SteamDB, вечером 27 октября ограничения на покупку и запуск PowerWash Simulator 2 в России без каких-либо предварительных уведомлений со стороны FuturLab были сняты.

В российском Steam стоимость PowerWash Simulator 2 составляет 880 рублей, что более чем вдвое ниже цены в долларах — $25 (почти 2 тыс. рублей). Оригинальная игра в регионе недоступна с 2022 года — её издаёт не FuturLab, а Square Enix.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Сиквел предлагает медитативный геймплей и кооператив (теперь и локальный), но с новой кампанией, экипировкой, видами мыла и косметическими предметами, а также более качественной графикой. Игра имеет перевод на русский язык.

PowerWash Simulator 2 вышла на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch 2 и в Game Pass. В Steam у проекта «в основном положительные» отзывы (рейтинг 76 %) и пиковый онлайн выше, чем у первой части.

Источник:

Теги: powerwash simulator 2, futurlab, симулятор, steam
