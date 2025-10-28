Сегодня 28 октября 2025
SSD в новом MacBook Pro оказался в 2–3 раза быстрее прошлогоднего

Ноутбук MacBook Pro 2025 года от Apple на базе нового процессора M5 демонстрирует прирост производительности SSD, превосходящий ожидания, согласно результатам предварительных независимых тестов. Хотя Apple заявляет о «до двухкратном увеличении» скорости SSD по сравнению с поколением ноутбуков на базе процессора M4, реальные испытания показывают, что новая подсистема хранения данных значительно превосходит эти ожидания.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

YouTube-блогер Max Tech провёл серию сравнительных тестов, используя идентичные конфигурации 14-дюймовых MacBook Pro с процессорами M4 и M5. Оба устройства имели по 512 Гбайт постоянной памяти и идентичные системы охлаждения, каждая из которых включала один вентилятор и одну тепловую трубку.

Тесты проводились с использованием Blackmagic Disk Speed Test — стандартной утилиты macOS для измерения постоянной пропускной способности чтения и записи. Система на базе M5 достигла скорости последовательного чтения около 6323 Мбайт/с. В свою очередь, ноутбук на базе M4 показал результат около 2031 Мбайт/с. Производительность последовательной записи продемонстрировала аналогичный скачок: MacBook Pro с M5 достиг 6068 Мбайт/с по сравнению с 3293 Мбайт/с у M4. Max Tech повторил тесты несколько раз для подтверждения объективности и сообщил о стабильных результатах во всех прогонах.

В среднем по показателям чтения и записи SSD в составе ноутбука на базе M5 показал примерно в 2,5 раза большую пропускную способность, чем его предшественник, что говорит о заниженных официальных данных прироста, озвученных Apple. Последующее тестирование с использованием случайных операций чтения и записи также выявило существенное улучшение отзывчивости, особенно при передаче небольших файлов и быстрых операциях с каталогами — то есть в тех задачах, которые синтетические тесты часто не охватывают, но которые существенно влияют на удобство использования в реальных условиях.

В стандартной конфигурации Apple M5 по-прежнему обеспечивает поддержку четырёх линий PCIe для памяти NAND. Та же конфигурация использовалась в предыдущих базовых чипах серии Apple M. Более широкий 8-линейный интерфейс для памяти, как ожидается, будет представлен в будущих модификациях M5 Pro и M5 Max. Таким образом, значительный прирост производительности, скорее всего, обусловлен усовершенствованием контроллера памяти и использованием более быстрой флеш-памяти, благодаря чему стабильная пропускная способность ноутбуков на базе Apple M5 выходит на уровень, типичный для высокопроизводительных твердотельных накопителей PCIe 4.0 NVMe.

Разборка ноутбуков, проведённая Max Tech, также подтвердила одинаковую плотность размещения памяти NAND в обеих моделях (два модуля по 256 Гбайт), что говорит о том, что улучшения прошивки, включая оптимизацию управления очередями и более эффективное выравнивание износа, также во многом объясняют этот прирост быстродействия.

В целом это одно из самых значительных улучшений SSD от поколения к поколению, реализованных Apple в своих ноутбуках. Помимо бенчмарков пользователи должны заметить более быструю загрузку проектов в Final Cut Pro, улучшенное кеширование при больших сборках в Photoshop или Xcode, а также более плавную прокрутку при многопотоковой передаче видео 8K.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: macbook pro, apple m5, apple m4, ssd, сравнение
