Австралия засудит Microsoft за сокрытие тарифов Office без Copilot

С 2010 года Microsoft начала активно зарабатывать на облачной подписке Office 365, которую впоследствии переименовала в Microsoft 365 — теперь компания активно продвигает с ней продукты с искусственным интеллектом и навлекает гнев властей. Австралийский регулятор заявил, что Microsoft некорректным образом довела до сведения пользователей информацию о доступных тарифах на Microsoft 365.

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (ACCC) подала иск в федеральный суд страны — ответчиками выступают подразделение Microsoft Australia и американская Microsoft Corporation. Компания, по версии регулятора, ввела 2,7 млн австралийских клиентов в заблуждение по поводу изменений цен и альтернативных вариантов продления подписки. Предмет спора возник 31 октября 2024 года, когда Microsoft объявила, что персональный и семейный тарифы Microsoft 365 будут включать доступ к чат-боту Copilot. Чтобы продолжать пользоваться облачной подпиской, клиенты должны были согласиться на новый тариф и платить больше — или отменить подписку.

ACCC назвала эти действия вводящими в заблуждение, поскольку компания не сообщила о третьем варианте — классических персональном и семейном тарифах Microsoft 365, более дешёвых и без Copilot. Но Microsoft не раскрывала наличия такого варианта напрямую и предлагала его только тем, кто изъявлял желание вообще отменить подписку на Microsoft 365. В этой связи ведомство обвинило Microsoft в намеренном сокрытии классических тарифных планов для продвижения Copilot. Как доказательства ACCC привела значительное количество жалоб потребителей, их сообщения на форумах, в том числе на платформе Reddit.

В качестве наказания ведомство допускает штрафы, судебные запреты и другие меры — вплоть до удержания 30 % дохода от предполагаемых противоправных действий. В Microsoft продолжают настаивать, что её приоритетами остаются доверие потребителей и прозрачность; а также напоминают, что она продолжает конструктивным образом сотрудничать с регуляторами по всему миру, несмотря на пристальное внимание со стороны антимонопольных органов по всему миру. Microsoft 365 без Copilot сейчас предлагается только в Евросоюзе.