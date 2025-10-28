9 из 10 игр для Windows теперь запускаются на Linux

Благодаря усилиям разработчиков WINE и Proton, а также портативных консолей, таких как Steam Deck, системы семейства Linux оказываются всё более жизнеспособными как игровые платформы. Это подтверждают данные народного каталога ProtonDB: почти 90 % игр для Windows теперь запускаются под Linux.

Возможность запустить девять из десяти игр для Windows на новой установке Linux — большое достижение. И оно появилось в тот момент, когда осуществляется массовый и не вполне добровольный перевод большинства компьютеров с Windows 10 на Windows 11. Существуют разные степени совместимости, которые следует учитывать при проверке возможности запуска любимых игр на разных дистрибутивах Linux, таких как Mint, Zorin, Bazzite и, конечно, SteamOS.

Основываясь на данных ProtonDB, эксперты ресурса Boiling Steam составили диаграмму совместимости Windows-игр с Linux безотносительно к Steam Deck — такая оценка может оказаться полезнее тем, кто предпочитает играть на настольных компьютерах и ноутбуках. «Платиновый» (обозначен зелёным) статус присваивается играм, которые «из коробки» работают идеально; игры «золотого» (светло-зелёный) эшелона требуют лишь незначительных доработок; «серебряные» (жёлтый) запускаются, но с некоторыми недостатками; «сломанные» (тёмно-красный) не запускаются вообще; а «бронзовые» (ярко-красный) занимают промежуточное положение между «серебряными» и «сломанными».

Радует в этой истории то, что всё большее число новых релизов сразу попадает в зелёную зону, а красная сужается. Разработчикам, конечно, это выгодно, и у них есть стимул проверять свои проекты на Linux и, в частности, на Steam Deck. Остаются и некоторые известные проблемы, в том числе вопросы совместимости с античит-системами, а также те разработчики, кто просто не любит игроков, пытающихся запускать игры под Linux, — но и здесь положение не всегда безнадёжное.