Отправка первого частного тяжёлого посадочного модуля на Луну снова надолго отложена

Американская компания Astrobotic Technology сообщила о переносе запуска лунного посадочного модуля Griffin-1 на июль 2026 года или более позднюю дату. По последним данным миссия планировалась на конец 2025 года с использованием ракеты SpaceX Falcon Heavy, однако модуль оказался не готов. В настоящее время он находится на стадии сборки, даже не начав предстартовые экологические испытания.

Примечательно, что ранее Astrobotic подвела NASA, которое оплатило компании доставку на Луну 450-килограммового лунохода VIPER — ключевого элемента программы Artemis. Модуль Astrobotic Griffin-1 должен был доставить в район южного полюса спутника луноход-разведчик агентства, в задачу которого входил поиск водяного льда на Луне. И если луноход был изготовлен почти вовремя, то посадочный модуль Griffin-1 продолжал существовать в основном на бумаге. По этой причине в июле 2024 года NASA отменило миссию VIPER и возобновило её лишь в этом году — под давлением учёных, написавших гневное письмо конгрессменам США.

В то же время NASA не стало полностью разрывать отношения с Astrobotic. Компания продолжает оставаться участником программы NASA по коммерческой доставке грузов на Луну. Новыми партнёрами Astrobotic стали Venturi Astrolab, создающая небольшой луноход FLEX Lunar Innovation Platform (FLIP), собственный малый ровер Astrobotic — CubeRover-1, а также заказчики нескольких коммерческих грузов: таблички от Nippon Travel Agency, диска Nanofiche с библиотекой документов и контейнера MoonBox с набором безделушек. Весь этот заявленный набор грузов Astrobotic должна была доставить на Луну до конца 2025 года. Теперь это произойдёт ближе к середине лета 2026 года.

Модуль Griffin-1 в настоящее время находится на этапе сборки. Отдельно компания проводит проверку его двигателей. До этого самым грузоподъёмным частным коммерческим модулем стал посадочный аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace, доставивший на Луну около 155 кг полезной нагрузки. Две миссии компании Intuitive Machines, обе из которых завершились опрокидыванием модулей, доставили на Луну около 100 кг каждая. Griffin-1 должен стать самым грузоподъёмным частным лунным модулем из всех — до тех пор, пока ему на смену не придут трёхтонные аппараты компаний SpaceX и Blue Origin. Отдельно стоит отметить, что Blue Origin стала единственной, кто согласился доставить луноход NASA VIPER на Луну, что должно произойти в конце 2027 года.