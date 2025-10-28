Сегодня 28 октября 2025
Моддеры готовят аналог GTA Online для школьного боевика Bully от Rockstar — первый трейлер и подробности Bully Online

Разработчики из Rockstar Games вышедший в 2006 году школьный экшен с открытым миром Bully давно оставили позади, а у фанатов благодаря амбициозному моду появился новый повод вспомнить о культовой игре.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Команда моддеров во главе со шведским блогером Марком Саймоном Робертом (Mark Simon Robert), более известным как SWEGTA, готовит к релизу Bully Online — сетевой режим для Bully. Ролик с трейлером и рассказом о проекте прикреплён ниже.

Bully Online предложит исследовать мир, зарабатывать деньги, обмениваться товарами, отбиваться от NPC, соревноваться в мини-играх (вроде гонок на магазинных тележках или крысиных перестрелок) и отыгрывать роли.

Моддеры реализуют полноценную систему инвентаря. Например, купленный пользователем на вырученные средства автомобиль можно запереть с помощью ключей, находящихся у него в кармане.

По словам SWEGTA, Bully Online находится в производстве уже несколько лет. Мод работает на загрузчике скриптов DSL (Derpy Script Loader) — плагине, расширяющем возможности моддинга Bully.

Ранний доступ к официальному серверу Bully Online моддеры планируют открыть в декабре 2025 года, но лишь для поддержавших проект финансово на площадке Ko-fi. Публичный релиз ожидается позже.

Полторы недели назад Bully исполнилось 19 лет. Bully 2 в разработке была, но в итоге производство отменили. Сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер (Dan Houser) утверждает, что произошло это из-за недостатка ресурсов у студии.

Источник:

