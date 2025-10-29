Сегодня 29 октября 2025
OpenAI пообещала создать «полноценного» ИИ-учёного к 2028 году

Компания OpenAI заявила о стремительном прогрессе своих систем глубокого обучения, которые смогут выполнять функции учёных-исследователей уровня стажёра к сентябрю 2026 года, а уровень автономного «полноценного ИИ-исследователя» может быть достигнут уже к 2028 году. Об этом в ходе прямого эфира во вторник сообщил генеральный директор компании Сэм Альтман (Sam Altman).

Источник изображения: Zac Wolff/Unsplash

Амбициозные временные рамки были озвучены в тот же день, когда OpenAI завершила переход от некоммерческой структуры к статусу компании, работающей в интересах общества (public benefit corporation). Эта реструктуризация освобождает OpenAI от ограничений, связанных с её первоначальным уставом, и открывает новые возможности для привлечения капитала. Главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пачоки (Jakub Pachocki), который также участвовал в трансляции, пояснил, что под «ИИ-исследователем» подразумевается система, способная автономно выполнять крупные исследовательские проекты. Он добавил, что, по мнению компании, сверхразумные системы, превосходящие человека по интеллекту в широком спектре критически важных действий, могут быть созданы методами глубокого обучения менее чем за десятилетие.

Источник изображения: OpenAI, techcrunch.com

Для достижения этих целей OpenAI сделает ставку на два ключевых направления: постоянные алгоритмические усовершенствования и радикальное увеличение вычислительных ресурсов на этапе вывода, то есть времени, которое модель тратит на размышление над поставленной задачей. В настоящее время такие модели способны работать в рамках примерно пяти часов и показывать результаты, сопоставимые с людьми, участвующими в Международной математической олимпиаде. Однако, как отметил Пачоки, эти рамки будут быстро расширяться за счёт выделения значительно больших вычислительных мощностей.

OpenAI намерена использовать ИИ для ускорения научных исследований, включая медицину, физику и разработку технологий, чтобы совершать открытия быстрее людей и решать более сложные задачи. В процессе реорганизации некоммерческий фонд OpenAI Foundation, сфокусированный на научном прогрессе, получит 26 % акций коммерческого подразделения и будет определять направления исследований. Фонд также взял на себя обязательство объёмом $25 млрд по использованию ИИ для лечения болезней и будет курировать инициативы в области безопасности искусственного интеллекта.

Источник:

Теги: openai, искусственный интеллект, ии
