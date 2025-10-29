Сегодня 29 октября 2025
Антенны Starlink без обновления превратятся в кирпичи, если не обновить ПО

Компания SpaceX предупредила пользователей спутникового интернета Starlink, приостановивших или отменивших подписку, что им необходимо обновить программное обеспечение своих терминалов до 17 ноября, иначе устройства перестанут функционировать. Об этом сообщается в рассылке компании и на официальной странице поддержки Starlink, сообщает PCMag.

Источник изображения: Starlink

Источник изображения: Starlink

Согласно уведомлению, пользователям требуется подключить неактивное устройство к электросети и вывести его на улицу для получения обновления. В противном случае, начиная с 18 ноября, такие комплекты потеряют возможность подключаться к интернету. В SpaceX подчёркивают, что обновление должно установиться автоматически при повторной активации устройства и что для его получения не требуется идеально чистый обзор неба.

Эти действия необходимо проделать только тем клиентам, которые получили соответствующее уведомление по электронной почте или через приложение — в уведомлении должен быть указан уникальный идентификационный номер оборудования.

Однако некоторые пользователи сообщили о трудностях с выполнением требования в установленный срок из-за физической недоступности устройства. Например, один из пользователей Reddit отметил, что его антенна Starlink находится в доме на колёсах в трёх тысячах миль (около 5000 км) от его текущего местоположения, и он не сможет обновить устройство в установленные сроки.

Источник:

Теги: starlink, спутниковый интернет
