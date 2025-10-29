Сегодня 29 октября 2025
Adobe представила ИИ для создания контента и управления каналами в соцсетях

Компания Adobe представила нового ИИ-ассистента на своей платформе Firefly, предназначенного для управления каналами в соцсетях. Система, получившая название Project Moonlight, анализирует контент пользователя в соцсетях и историю проектов в Creative Cloud для дальнейшей генерации персонализированных изображений, видео и постов, соответствующих его стилю и тону общения.

Источник изображения: Adobe

Источник изображения: Adobe

Как пояснили в Adobe, Project Moonlight выступает в роли централизованного креативного администратора, координирующего работу специализированных ИИ-ассистентов в приложениях Photoshop (редактирование изображений), Premiere Pro (видеомонтаж) и Lightroom (фотография). Работает это примерно так: пользователь описывает идею через обычный текст, а система автоматически задействует соответствующие инструменты Adobe для реализации задуманного.

ИИ-ассистент обладает тремя ключевыми функциями. Во первых, он использует контекстно-зависимый креативный интеллект, подключаясь к библиотекам Creative Cloud и аккаунтам в соцсетях, чтобы понимать визуальный стиль и предпочтения пользователя. Во-вторых, поддерживает создание контента в виде идеи, высказанной в диалоге с ИИ, сразу преобразуя его в готовые медиаформаты, и в-третьих, предлагает аналитику и стратегии роста каналов в соцсетях, позволяя выявлять тренды и формировать контент-планы, направленные на развитие аудитории и укрепление креативного бренда.

По сообщению The Verge, закрытая бета-версия Project Moonlight станет доступна в ближайшие месяцы для пользователей, зарегистрировавшихся в листе ожидания.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
adobe, ии, социальные сети
