Видео: прототип тихого сверхзвукового авиалайнера NASA X-59 впервые поднялся в небо

28 октября 2025 года состоялся исторический дебютный полёт прототипа сверхзвукового самолёта NASA X-59. Это событие стало важным шагом в преодолении 50-летнего запрета на сверхзвуковые полёты гражданских бортов над сушей в США, введённого в 1973 году по причине создаваемого ими шума при преодолении звукового барьера. Длящийся в США режим шатдауна не позволяет получить официальную информацию о полёте, но наблюдатели его не проспали.

Источник изображений: Jarod Hamilton

Внешне самолёт X-59 напоминает иглу или шило — почти треть его фюзеляжа занимает носовая часть. Этот нос полностью закрывает обзор пилоту по курсу, поэтому управление осуществляется с помощью системы камер. Зато благодаря такой конструкции создаваемый самолётом звуковой удар при преодолении звукового барьера уходит вверх, а не в сторону земли, существенно снижая уровень шума при переходе на сверхзвуковой полёт.

В июле этого года самолёт X-59 длиною 30,4 метра впервые совершил рулёжку по взлётной полосе. Это дало возможность инженерам проекта — сотрудникам компании Lockheed Martin — проверить работу бортовых систем и открыть ему дорогу в небо, что и произошло вчера. За полётом наблюдал энтузиаст авиации Джарод Хэмилтон (Jarod Hamilton), сделавший серию фотографий и проследивший маршрут X-59 в сервисе отслеживания полётов гражданских бортов Flightradar24.

Самолёт стартовал с полосы военно-гражданского аэродрома Палмдейл в Калифорнии, совершил несколько кругов над пустыней Мохаве и вернулся на аэродром. Продолжительность миссии составила чуть более часа. В дальнейшем на земле по маршруту полёта будут установлены микрофоны, которые определят уровень шума от пролетающего «тихого» сверхзвукового самолёта. Утверждается, что шум от преодоления звукового барьера будет не громче звука закрывающейся двери автомобиля, если слушать его с расстояния нескольких метров.

Источник изображения: NASA

Максимальная скорость X-59 заявлена на уровне 1,4 Маха, или около 1700 км/ч. Созданные на его основе пассажирские лайнеры смогут вдвое, а то и больше сократить время трансатлантических перелётов. Подписанный в июне этого года указ Дональда Трампа отменяет введённый в 1973 году запрет на полёты гражданской сверхзвуковой авиации над сушей в США. Новые технологии и материалы позволяют осуществлять такие полёты с низким уровнем шума, что NASA намерено наглядно продемонстрировать в рамках программы полётов X-59.

Теги: nasa, lockheed martin, x-59, сверхзвуковой
