Google Chrome начнёт по умолчанию использовать защищённое подключение HTTPS

В следующем году Google внесёт существенные изменения в систему безопасности браузера Chrome. С выходом Chrome 154, запланированным на октябрь 2026 года, для всех пользователей автоматически включится настройка «Всегда использовать защищённые соединения».

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Когда эта опция активна, Chrome сначала пытается подключаться к сайтам по протоколу HTTPS и выводит предупреждение, прежде чем открыть общедоступный сайт, который его не поддерживает. Функция доступна с 2022 года — пока её приходится включать самостоятельно, а со следующего года она станет активной по умолчанию в самом популярном браузере в мире, ознаменовав тем самым переход интернета в эпоху HTTPS.

Источник изображения: security.googleblog.com

Изменение назрело давно, отметили в Google. Без HTTPS злоумышленники могут перехватывать трафик и перенаправлять пользователей на вредоносные страницы — уже с HTTPS, и это происходит так быстро, что браузер не успевает вывести предупреждение. Если в 2015 году на HTTPS работали 30–45 % сайтов, то в 2020 году их стало 95–99 %, после чего динамика замедлилась. Но и эти считанные проценты в масштабах Chrome означают миллионы посещений потенциально опасных ресурсов.

Источник изображения: security.googleblog.com

Новый режим работы браузера будет развёртываться постепенно: в апреле 2026 года с выходом Chrome 147 он будет по умолчанию включен для участников программы Enhanced Safe Browsing, а для всех остальных — с выходом Chrome 154 в октябре. С частными сайтами, такими как корпоративные интрасети или настройки маршрутизатора в веб-интерфейсе, браузер работает иначе, и для их взлома потенциальному злоумышленнику необходимо проникнуть в локальную сеть, поэтому для них браузер показывать предупреждений не станет. Повысить безопасность при работе с локальными ресурсами в Chrome призвана функция «Доступ к локальной сети» (Local Network Access) — она позволяет доверенным HTTPS-страницам взаимодействовать с локальными устройствами без блокировок и предупреждений о смешанном контенте, когда на одной странице выводятся элементы через протоколы HTTP и HTTPS.

Chrome — не первый браузер с таким подходом; ранее его развернули ориентированные на конфиденциальность Tor, LibreWolf и Mullvad, а в Brave можно выбрать степень строгости применяемых мер. Но Chrome — это тяжеловес, за которым следует колоссальное множество производных проектов; вероятно, этот режим развернут браузеры на базе Chromium, хотя в Google не уточнили, появится ли это нововведение и там.

Теги: google, chrome, https, браузер, информационная безопасность
