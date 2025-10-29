YouTube перестанет показывать детям ролики с насилием в видеоиграх

Администрация YouTube объявила о намерении внести изменения в политику платформы: материалы, в которых содержится изображение сцен насилия из компьютерных игр, попадут под возрастные ограничения. С 17 ноября YouTube запретит пользователям младше 18 лет и незарегистрированным пользователям смотреть игровые видео, на которых реалистично изображённые люди осуществляют массовое насилие или пытки в отношении не участвующих в сражениях персонажей.

При принятии решения об ограничении доступа к видео будут учитываться такие аспекты как продолжительность сцены, её нахождение в центре внимания на видео, а также то, выглядит ли персонаж, в отношении которого совершаются эти действия, как настоящий человек. Авторы видео, напомнил ресурсу The Verge представитель YouTube Бут Булльвинкль (Boot Bullwinkle), «имеют возможность выбрать способы прохождения миссии, чтобы избежать материалов, которые могут привести к возрастным ограничениям», а также наложить на них эффекты размытия или вообще вырезать такие фрагменты.

Нововведение восходит к существующим правилам YouTube, которые дают администрации платформы право ограничивать доступ к видео с «воспроизведением насилия», где изображаются пытки, причинения тяжёлых травм или насильственной смерти с кровью — за исключением игр. «Политика YouTube разрабатывается с учётом перемен в цифровом мире, и эти обновления отражают нашу постоянную приверженность защите молодых пользователей к развитию ответственной платформы», — добавил представитель компании.