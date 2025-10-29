«Яндекс» объединил направления поиска и ИИ: выручка подскочила на 32 %, а прибыль — на 43 %

Российский интернет-гигант «Яндекс» опубликовал финансовый отчёт по итогам III квартала 2025 года. Компания увеличила выручку и скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации), а также привела новую схему сегментации бизнеса, призванную более наглядно отразить её деятельность. На 20 млрд руб. повышен прогноз по скорректированному EBITDA за весь 2025 год.

Выручка «Яндекса» за III квартал 2025 года составила 366,1 млрд руб., что соответствует росту на 32 % в годовом исчислении, скорректированный EBITDA достиг 78,1 млрд руб. (рост на 43 % в годовом сравнении) — его доля в выручке увеличилась на 1,5 п.п. до 21,3 %. По итогам квартала рекламная выручка компании увеличилась на 11 % до 116 млрд руб., на подписках компания выручила 23 млрд рублей (рост на 48 %). На общем собрании акционеров 9 сентября было принято решение о выплате дивидендов в размере 80 руб. на одну обыкновенную акцию — выплату средств на общую сумму 30,4 млрд руб. завершили 3 октября.

Новый сегмент «Поисковые сервисы и ИИ» теперь включает в себя такие направления как «Поиск и портал», «Сервисы объявлений», а также «Алиса и устройства». Выручка в этом сегменте за III квартал составила 138,5 млрд руб. (+9 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года), скорректированный EBITDA — 63,0 млрд руб. (+9 %). Доля «Яндекса» на российском рынке поиска показала рост на 2,5 п.п. до 68 %. На 13,5 % увеличилось число поисковых сессий по темам «Финансы», «Недвижимость», «Медицина» и «Товары». Число действующих устройств с ИИ «Алиса» в России достигло 17,5 млн; на 26 % до 5,3 млн выросло число активных устройств под управлением YaOS и YaOS X. Аудитория «Алисы» в чате, приложении и «Поиске» с июня увеличилась на 6 млн до 47,3 млн пользователей. После расширения возможностей «Алисы» в бесплатном тарифе ежедневная аудитория чата с ИИ выросла пятикратно квартал к кварталу.

Сегмент «Городские сервисы» включает в себя «Электронную коммерцию», «Райдтех», «Доставку» и другие O2O-службы. За минувший квартал выручка здесь составила 200,4 млрд руб. (+34 %), скорректированный EBITDA — 18,9 млрд руб. (+347 %); рекламная выручка выросла на 58 % до 115 млрд руб. Аудитория сегмента увеличилась на 18 % до 58,4 млн человек. В сентябре компания представила подписку «Яндекс Движ», предлагающую удобные условия при пользовании сервисами «Яндекс Драйв», «Бери Заряд» и при аренде самокатов.

В сегмент «Персональные сервисы» вошли «Финансовые сервисы», «Плюс и развлекательные сервисы», «Свои Плюсы» и другие службы. Выручка по сегменту выросла на 67 % до 54,8 млрд руб., скорректированный EBITDA составил 3,4 млрд руб. Число активных пользователей финансовых сервисов увеличилось в 1,6 раза, оборот — в 1,8 раза. На 25 % до 44,9 млн выросло количество подписчиков «Яндекс Плюса»; число читающих и слушающих «Яндекс Книги» подписчиков составило 6 млн; аудитория «Яндекс Музыки» — 30,5 млн (+32 %); фильмы, сериалы и спортивные трансляции на «Кинопоиске» смотрят 17 млн (+32 %) подписчиков «Яндекс Плюса» в месяц.

Выручка сегмента «Б2Б Тех» выросла на 47 % до 12,4 млрд руб., скорректированный EBITDA — на 110 % до 2,2 млрд руб. Число клиентов Yandex Cloud увеличилось на 31 % до 47 тыс.; 55 % выручки принесли крупные компании. Более 190 тыс. организаций оформили подписку «Яндекс 360» — ежемесячная аудитория этих сервисов достигла 93 млн человек; выручка по данному направлению за год выросла в 1,6 раза.

Сегмент «Автономные технологии» показал выручку 0,2 млрд руб., но сегмент остаётся убыточным — отрицательный скорректированный EBITDA удвоился с -2,1 млрд до -4,2 млрд руб. Суммарный пробег транспортных средств на автопилоте «Яндекса» достиг 35 млн км. До конца 2027 года компания намеревается произвести и выпустить на улицы российских городов 20 тыс. роботов-доставщиков, которые будут обходиться дешевле курьеров. Убытки «Яндекс» показал и по сегменту «Прочие сервисы и инициативы» — выручка за год сократилась с 2,9 млрд до 2,7 млрд руб., а отрицательный скорректированный EBITDA — с -6,5 млрд до -4,2 млрд руб.