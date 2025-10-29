Сегодня 29 октября 2025
«Яндекс» объединил направления поиска и ИИ: выручка подскочила на 32 %, а прибыль — на 43 %

Российский интернет-гигант «Яндекс» опубликовал финансовый отчёт по итогам III квартала 2025 года. Компания увеличила выручку и скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации), а также привела новую схему сегментации бизнеса, призванную более наглядно отразить её деятельность. На 20 млрд руб. повышен прогноз по скорректированному EBITDA за весь 2025 год.

Источник изображений: yandex.ru/company

Выручка «Яндекса» за III квартал 2025 года составила 366,1 млрд руб., что соответствует росту на 32 % в годовом исчислении, скорректированный EBITDA достиг 78,1 млрд руб. (рост на 43 % в годовом сравнении) — его доля в выручке увеличилась на 1,5 п.п. до 21,3 %. По итогам квартала рекламная выручка компании увеличилась на 11 % до 116 млрд руб., на подписках компания выручила 23 млрд рублей (рост на 48 %). На общем собрании акционеров 9 сентября было принято решение о выплате дивидендов в размере 80 руб. на одну обыкновенную акцию — выплату средств на общую сумму 30,4 млрд руб. завершили 3 октября.

Новый сегмент «Поисковые сервисы и ИИ» теперь включает в себя такие направления как «Поиск и портал», «Сервисы объявлений», а также «Алиса и устройства». Выручка в этом сегменте за III квартал составила 138,5 млрд руб. (+9 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года), скорректированный EBITDA — 63,0 млрд руб. (+9 %). Доля «Яндекса» на российском рынке поиска показала рост на 2,5 п.п. до 68 %. На 13,5 % увеличилось число поисковых сессий по темам «Финансы», «Недвижимость», «Медицина» и «Товары». Число действующих устройств с ИИ «Алиса» в России достигло 17,5 млн; на 26 % до 5,3 млн выросло число активных устройств под управлением YaOS и YaOS X. Аудитория «Алисы» в чате, приложении и «Поиске» с июня увеличилась на 6 млн до 47,3 млн пользователей. После расширения возможностей «Алисы» в бесплатном тарифе ежедневная аудитория чата с ИИ выросла пятикратно квартал к кварталу.

Сегмент «Городские сервисы» включает в себя «Электронную коммерцию», «Райдтех», «Доставку» и другие O2O-службы. За минувший квартал выручка здесь составила 200,4 млрд руб. (+34 %), скорректированный EBITDA — 18,9 млрд руб. (+347 %); рекламная выручка выросла на 58 % до 115 млрд руб. Аудитория сегмента увеличилась на 18 % до 58,4 млн человек. В сентябре компания представила подписку «Яндекс Движ», предлагающую удобные условия при пользовании сервисами «Яндекс Драйв», «Бери Заряд» и при аренде самокатов.

В сегмент «Персональные сервисы» вошли «Финансовые сервисы», «Плюс и развлекательные сервисы», «Свои Плюсы» и другие службы. Выручка по сегменту выросла на 67 % до 54,8 млрд руб., скорректированный EBITDA составил 3,4 млрд руб. Число активных пользователей финансовых сервисов увеличилось в 1,6 раза, оборот — в 1,8 раза. На 25 % до 44,9 млн выросло количество подписчиков «Яндекс Плюса»; число читающих и слушающих «Яндекс Книги» подписчиков составило 6 млн; аудитория «Яндекс Музыки» — 30,5 млн (+32 %); фильмы, сериалы и спортивные трансляции на «Кинопоиске» смотрят 17 млн (+32 %) подписчиков «Яндекс Плюса» в месяц.

Выручка сегмента «Б2Б Тех» выросла на 47 % до 12,4 млрд руб., скорректированный EBITDA — на 110 % до 2,2 млрд руб. Число клиентов Yandex Cloud увеличилось на 31 % до 47 тыс.; 55 % выручки принесли крупные компании. Более 190 тыс. организаций оформили подписку «Яндекс 360» — ежемесячная аудитория этих сервисов достигла 93 млн человек; выручка по данному направлению за год выросла в 1,6 раза.

Сегмент «Автономные технологии» показал выручку 0,2 млрд руб., но сегмент остаётся убыточным — отрицательный скорректированный EBITDA удвоился с -2,1 млрд до -4,2 млрд руб. Суммарный пробег транспортных средств на автопилоте «Яндекса» достиг 35 млн км. До конца 2027 года компания намеревается произвести и выпустить на улицы российских городов 20 тыс. роботов-доставщиков, которые будут обходиться дешевле курьеров. Убытки «Яндекс» показал и по сегменту «Прочие сервисы и инициативы» — выручка за год сократилась с 2,9 млрд до 2,7 млрд руб., а отрицательный скорректированный EBITDA — с -6,5 млрд до -4,2 млрд руб.

Источник:

