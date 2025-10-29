Сегодня 29 октября 2025
Онлайновый кооператив, новые персонажи и механики: Vampire Survivors получила крупное обновление 1.14 и бесплатный кроссовер с Balatro

Анонсированное в начале октября обновление 1.14 для готического экшен-роглайка на выживание Vampire Survivors от разработчиков из лондонской студии poncle добралось до релиза вместе с бесплатным DLC в комплекте.

Источник изображений: poncle

Источник изображений: poncle

До версии 1.14 игра обновилась на PC (Steam), PS4, PS5, iOS и Android. В Epic Games Store, на Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch патч ожидается 31 октября. Релиз на Xbox отложили в последний момент.

Основной функциональной особенностью обновления выступает онлайновый кооператив на четверых (на мобильных устройствах появится в ноябре) — из-за связанной с процессом «дополнительной бюрократии» пока без кроссплея.

Версия 1.14 также включает локации Westwoods и Mazerella, двух персонажей, два вида оружия, усиление, три дарканы, ещё одно превращение и новый контент для аддона Ode to Castlevania (16 секретных персонажей, три оружия, одно приключение).

Что касается бесплатного DLC, то в комплекте с 1.14 идёт и новая коллаборация с Balatro — Ante Chamber. Она содержит одноимённую локацию, четырёх персонажей, четыре оружия и механику Survarots (доступна и в основной игре).

Сопровождавший премьеру обзорный трейлер (прикреплён выше) намекает, что на перечисленных особенностях разработчики не остановятся. В планах ещё два неанонсированных нововведения — первое представят 13 ноября.

Следующий патч для Vampire Survivors ожидается в первом квартале 2026 года. Обещают повышение удобства использования, улучшения производительности для слабых платформ, ячейки сохранений и новый контент.

Источник:

Теги: vampire survivors, poncle, экшен, роглайк
