Microsoft починила Media Creation Tool — теперь можно снова создавать установочные флешки с Windows 11

Microsoft сообщила, что инструмент Windows 11 Media Creation Tool снова работает в системах Windows 10 22H2 и Windows 11 25H2. Программное обеспечение позволяет создать загрузочную флешку с Windows 11. Утилита автоматически скачивает актуальную версию системы с серверов компании и сразу записывает её на подключённый флеш-накопитель.

Инструмент Windows 11 Media Creation Tool перестал работать в середине этого месяца на компьютерах с Windows 10 и Windows 11 Arm64 после установки обновления Windows 11 2025. Пользователи сообщали, что средство создания носителя неожиданно закрывалось без сообщения об ошибке, а на устройствах с Windows 11 25H2 отображалось сообщение об ошибке «Мы не знаем, что произошло, но нам не удаётся запустить этот инструмент на вашем компьютере».

В качестве обходного средства компания рекомендовала пользователям загрузить образ диска (ISO) для устройств x64 непосредственно с сайта Microsoft. Далее этот файл можно было использовать для создания загрузочного носителя при помощи таких бесплатных инструментов, как Rufus или Ventoy, или смонтировать его с помощью «Проводника», после чего запустить setup.exe. Microsoft устранила эти проблемы с помощью октябрьского обновления KB5067036 October 2025 Preview Update, выпущенного во вторник.

«Эта проблема была решена в обновлении KB5067036. Средство создания носителя Windows 11 было обновлено 28 октября 2025 года и доступно для загрузки. Как всегда, загрузочный носитель также можно загрузить непосредственно с этого сайта в разделе “Загрузка образа диска Windows 11 (ISO) для устройств x64”», — сообщила компания.

Необязательное накопительное обновление KB5067036, исправляющее инструмент Media Creation Tool, также внедрило обновлённое меню «Пуск» и функцию защиты администратора. Кроме того, это обновление исправило известную проблему, приводившую к ошибке 0x800F081F в системах Windows 11 24H2.

На прошлой неделе Microsoft также предупредила клиентов, что обновления Windows, выпущенные с 29 августа 2025 года, нарушают аутентификацию в системах с общими идентификаторами безопасности (SID) из-за новых добавленных средств защиты, которые обеспечивают проверку SID.