У Tesla Cybercab всё-таки может появиться руль и педали, хотя Маск обещал обойтись без них

Компания Tesla, несмотря на первоначальные заявления о полностью автономной конструкции Cybercab, может оснастить роботакси рулевым колесом и педалями. Об этом сообщила председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм (Robyn Denholm) в интервью агентству Bloomberg, отметив, что наличие традиционных элементов управления может потребоваться для соответствия действующим федеральным нормам безопасности.

«Если нам потребуется рулевое колесо, то он [автомобиль] может быть с рулём и педалями», — сказала Денхолм в интервью Bloomberg.

Cybercab был представлен на мероприятии в Голливуде в прошлом году как двухместный электромобиль, созданный исключительно для автономной эксплуатации, то есть без рулевого колеса и педалей. Однако регуляторы США требуют наличия таких элементов управления в случае, если производитель не получил специального разрешения на их отсутствие. Как пишет The Verge, получение такого исключения является длительным и сложным процессом, ограничивающим также годовой выпуск подобных транспортных средств 2500 единицами. Это ставит под угрозу масштабные планы Tesla по скорейшему вводу в эксплуатацию Cybercab.

Тем более, что прецедент уже существует. В частности, General Motors столкнулась с многолетними задержками при попытке выпустить беспилотный автомобиль Cruise Origin без рулевого управления, что в итоге привело к сворачиванию проекта и закрытию подразделения Cruise. Хотя Министерство транспорта США под руководством Шона Даффи (Sean Duffy) заявило о намерении упростить процедуру выдачи исключений, увеличение лимита на выпуск таких автомобилей требует законодательных изменений, которые в текущей политической обстановке маловероятны. Усложняет ситуацию и личный конфликт между Даффи и Илоном Маском (Elon Musk), возникший после назначения первого временным администратором NASA и спора вокруг контракта SpaceX.