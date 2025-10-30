Китай планирует высадить астронавтов на Луну к 2030 году

Китай продолжает прорабатывать вопросы, связанные с высадкой тайконавтов на поверхность Луны к 2030 году. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Управления программы пилотируемых космических полётов КНР Чжан Цзинбо.

«В плане проработки вопросов, касающихся реализации пилотируемой лунной программы, мы успешно продвигаемся вперёд», — заявил Цзинбо во время недавней пресс-конференции.

В ходе общения с журналистами он рассказал, что уже завершена работа над первоначальными прототипами ракеты-носителя «Чанчжэн-10» (CZ-10), космического корабля «Мэнчжоу», посадочного и служебного модулей, а также лунохода, которые планируется задействовать в процессе реализации лунной миссии. Цзинбо также подтвердил, что намеченный график по высадке человека на поверхность спутника нашей планеты остаётся неизменным.

Напомним, Россия входит в число стран, поддерживающих с Китаем тесное сотрудничество в космической сфере. В середине прошлого года российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством КНР о сотрудничестве в сфере создания Международной научной лунной станции, которая будет представлять собой комплекс экспериментально-исследовательских средств с возможностью удалённого управления. Этот проект планируется завершить к 2028 году.