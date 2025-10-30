Сегодня 30 октября 2025
Китай планирует высадить астронавтов на Луну к 2030 году

Китай продолжает прорабатывать вопросы, связанные с высадкой тайконавтов на поверхность Луны к 2030 году. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Управления программы пилотируемых космических полётов КНР Чжан Цзинбо.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

«В плане проработки вопросов, касающихся реализации пилотируемой лунной программы, мы успешно продвигаемся вперёд», — заявил Цзинбо во время недавней пресс-конференции.

В ходе общения с журналистами он рассказал, что уже завершена работа над первоначальными прототипами ракеты-носителя «Чанчжэн-10» (CZ-10), космического корабля «Мэнчжоу», посадочного и служебного модулей, а также лунохода, которые планируется задействовать в процессе реализации лунной миссии. Цзинбо также подтвердил, что намеченный график по высадке человека на поверхность спутника нашей планеты остаётся неизменным.

Напомним, Россия входит в число стран, поддерживающих с Китаем тесное сотрудничество в космической сфере. В середине прошлого года российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством КНР о сотрудничестве в сфере создания Международной научной лунной станции, которая будет представлять собой комплекс экспериментально-исследовательских средств с возможностью удалённого управления. Этот проект планируется завершить к 2028 году.

лунная программа, китай, космос
