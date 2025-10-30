Сегодня 30 октября 2025
Рекламная выручка YouTube в третьем квартале подскочила на 15 % до $10,2 млрд

Из квартального отчёта холдинга Alphabet стало известно, что принадлежащий дочерней корпорации Google видеохостинг YouTube за прошедшие три месяца увеличил выручку от рекламы на 15 % до $10,2 млрд. Данная сумма превысила ожидания аналитиков, хотя в неё и не включены поступления от подписчиков на платных тарифах.

Источник изображения: Unsplash, NordWood Themes

Источник изображения: Unsplash, NordWood Themes

В целом, у Google имеются более 300 млн подписчиков, регулярно перечисляющих ей деньги за доступ к услугам, к которым относятся не только YouTube Premium, но и облачное хранилище Google One. Напомним, третий квартал Alphabet завершил ростом выручки на 16 % до $102,4 млрд, которая впервые превысила планку в $100 млрд. Чистая прибыль холдинга увеличилась на 33 % до $34,98 млрд. Общая рекламная выручка Google, включая направление YouTube, увеличилась на 12,6 % до $74,18 млрд.

Генеральный директор Сундар Пичаи (Sundar Pichai) отметил: «Для Alphabet это был великолепный квартал, двузначный рост наблюдался во всех значимых направлениях нашего бизнеса. Мы видим, что ИИ демонстрирует реальные результаты бизнеса по всей компании». Сервис коротких видео YouTube Shorts в США сейчас обеспечивает более высокую удельную выручку в пересчёте на один просмотр, хотя в целом доля этой платформы в рекламной выручке YouTube пока не так велика. Пятого сентября на платформе YouTube велась трансляция спортивного матча NFL из Бразилии, которая впервые в её истории привлекла одновременно более 19 млн зрителей по всему миру. Google также внедрила новые инструменты для создателей видео, основанные на искусственном интеллекте.

В прошлом месяце суд в США постановил, что Google не должна продавать свой браузер Chrome из соображений защиты принципов честной конкуренции на рынке, но от компании требуется предоставлять конкурентам некоторые виды данных, а ещё ей запрещено заключать сделки с исключительным правом распространения контента. Компании также пришлось согласиться выплатить $24,5 млн по делу о блокировке YouTube-канала президента США Дональда Трампа (Donald Trump) после атаки на Капитолий 6 января 2021 года. Из этой суммы $22 млн попадут в распоряжение Трампа, он намерен потратить их на ремонт одного из помещений в Белом доме.

В этом месяце YouTube также запустил программу реабилитации заблокированных ранее авторов Second Chance, которая позволяет им открыть новые каналы. Попытать своё счастье в этой сфере могут те авторы, которые были лишены доступа к хостингу в результате распространения некорректной информации о президентских выборах 2020 года в США и пандемии COVID-19. Подразделение Google, отвечающее за YouTube, также пережило ряд серьёзных кадровых перестановок.

google, youtube, alphabet, аналитика, финансы
