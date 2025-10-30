Intel и BOE научат экраны ноутбуков замедляться до 1 Гц и не только — для экономии заряда

Компании Intel и BOE объявили о совместной разработке энергосберегающих технологий на базе искусственного интеллекта для дисплеев ноутбуков. Они призваны обеспечить баланс между энергоэффективностью и качеством изображения. Ожидается, что новые энергосберегающие технологии дисплеев будут впервые реализованы в OEM-продуктах на платформах Intel в 2026 году.

Intel и BOE разработали несколько инновационных энергосберегающих технологий для дисплеев ноутбуков. Одной из них является Multi-Frequency Display (MFD), которая сможет динамически менять частоту обновления дисплея. Технология будет идентифицировать операционную систему и видеокарту Intel на ноутбуке и в реальном времени подстраивать частоту обновления в зависимости от отображаемого контента. MFD должна обеспечивать координацию между ОС, графическим драйвером Intel и драйвером дисплея для настройки частоты обновления, тем самым оптимизируя энергосбережение и продлевая срок службы аккумулятора ноутбука. Для контента, не требующего частого обновления, например панели задач в нижней части экрана, будет использоваться самая низкая частота для экономии энергии. При воспроизведении видео система будет динамически переключаться на более высокую частоту для достижения наилучших впечатлений от просмотра и производительности.

Технология 1Hz Ultra-Low Refresh Rate позволит экранам в подходящих случаях снижать частоту обновления до 1 Гц, что должно значительно снизить их энергопотребление в определённых сценариях. Представленные сегодня на рынке дисплеи обычно работают с частотой от 30 до 240 Гц и даже выше. Высокие частоты означают высокое энергопотребление. Технологии ИИ будут анализировать отображаемый на экране контент. Когда содержимое экрана не требует частого обновления, например, когда пользователи читают статический текст без прокрутки или перемещения, дисплей автоматически переключается на частоту обновления 1 Гц для экономии энергии. Внедрение этого технологического новшества позволит BOE стать первым поставщиком ЖК- и OLED-дисплеев с частотой 1 Гц на рынке.

Акцентируя также внимание на проблемы высокого энергопотребления и непредсказуемых колебаний яркости в режиме HDR, обе компании представили технологию SmartPower HDR. Она динамически изменяет показатель энергопотребления дисплея в зависимости от яркости изображения на экране, тем самым оптимизируя энергопотребление. Например, при просмотре видео в режиме HDR яркость экрана изменяется в зависимости от видеоконтента. SmartPower HDR значительно снижает энергопотребление при низкой яркости изображения, обеспечивая превосходные визуальные эффекты при отображении изображений с высокой яркостью.

Intel и BOE будут способствовать широкому развёртыванию и использованию этих технологий в OEM-решениях в следующем году.