Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Intel и BOE научат экраны ноутбуков заме...
реклама
Новости Hardware

Intel и BOE научат экраны ноутбуков замедляться до 1 Гц и не только — для экономии заряда

Компании Intel и BOE объявили о совместной разработке энергосберегающих технологий на базе искусственного интеллекта для дисплеев ноутбуков. Они призваны обеспечить баланс между энергоэффективностью и качеством изображения. Ожидается, что новые энергосберегающие технологии дисплеев будут впервые реализованы в OEM-продуктах на платформах Intel в 2026 году.

Источник изображения: Intel China

Источник изображения: Intel China

Intel и BOE разработали несколько инновационных энергосберегающих технологий для дисплеев ноутбуков. Одной из них является Multi-Frequency Display (MFD), которая сможет динамически менять частоту обновления дисплея. Технология будет идентифицировать операционную систему и видеокарту Intel на ноутбуке и в реальном времени подстраивать частоту обновления в зависимости от отображаемого контента. MFD должна обеспечивать координацию между ОС, графическим драйвером Intel и драйвером дисплея для настройки частоты обновления, тем самым оптимизируя энергосбережение и продлевая срок службы аккумулятора ноутбука. Для контента, не требующего частого обновления, например панели задач в нижней части экрана, будет использоваться самая низкая частота для экономии энергии. При воспроизведении видео система будет динамически переключаться на более высокую частоту для достижения наилучших впечатлений от просмотра и производительности.

Технология 1Hz Ultra-Low Refresh Rate позволит экранам в подходящих случаях снижать частоту обновления до 1 Гц, что должно значительно снизить их энергопотребление в определённых сценариях. Представленные сегодня на рынке дисплеи обычно работают с частотой от 30 до 240 Гц и даже выше. Высокие частоты означают высокое энергопотребление. Технологии ИИ будут анализировать отображаемый на экране контент. Когда содержимое экрана не требует частого обновления, например, когда пользователи читают статический текст без прокрутки или перемещения, дисплей автоматически переключается на частоту обновления 1 Гц для экономии энергии. Внедрение этого технологического новшества позволит BOE стать первым поставщиком ЖК- и OLED-дисплеев с частотой 1 Гц на рынке.

Акцентируя также внимание на проблемы высокого энергопотребления и непредсказуемых колебаний яркости в режиме HDR, обе компании представили технологию SmartPower HDR. Она динамически изменяет показатель энергопотребления дисплея в зависимости от яркости изображения на экране, тем самым оптимизируя энергопотребление. Например, при просмотре видео в режиме HDR яркость экрана изменяется в зависимости от видеоконтента. SmartPower HDR значительно снижает энергопотребление при низкой яркости изображения, обеспечивая превосходные визуальные эффекты при отображении изображений с высокой яркостью.

Intel и BOE будут способствовать широкому развёртыванию и использованию этих технологий в OEM-решениях в следующем году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel надеется, что процессоры Nova Lake хорошо проявят себя в игровом сегменте
«Intel стала более компактной»: компания уволила более 20 000 работников за последние месяцы
Intel завершила квартал с прибылью и рассчитывает на неё и дальше
Роботакси Tesla продолжают устраивать ДТП даже с человеческой подстраховкой
OpenAI собралась выйти на биржу в 2027 году с оценкой в $1 трлн
Пять причин выбрать ноутбук HONOR MagicBook Art 14 2025
Теги: intel, boe, ноутбуки, дисплеи, энергоэффективность, искусственный интеллект
intel, boe, ноутбуки, дисплеи, энергоэффективность, искусственный интеллект
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.