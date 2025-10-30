Сегодня 30 октября 2025
OpenAI добавила в Sora камео и объединение видео

В приложении OpenAI Sora теперь можно делать серии генерируемых искусственным интеллектом роликов, которые объединяет общий персонаж — «камео» (Cameo). Среди прочих нововведений значатся возможность объединять ролики в единый ряд, а также рейтинги лидеров — авторов наиболее популярных видео и камео.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

О функции камео в компании рассказали на минувшей неделе — это расширенный вариант появившейся ранее возможности вставлять в видео Sora ИИ-версии самого себя и позволять делать то же другим пользователям платформы. Теперь добавлять в несколько видео можно домашних животных, картинки и другие предметы. На начальном этапе доступен набор готовых персонажей, которых можно добавлять в ролик — для каждого персонажа действует набор разрешений: можно оставить его только для себя, открыть к нему доступ для своих подписчиков или для всех пользователей Sora. Этому персонажу можно дать имя и ник, а также сопоставить ему теги.

Функция камео доступна для сгенерированных Sora персонажей, но непонятно, актуально ли это для созданных другими средствами ИИ вымышленных людей, и насколько они могут быть фотореалистичными. Если можно загрузить изображение реального человека, то непонятно, как администрация платформы отличит его.

На платформе OpenAI Sora также появилась возможность склеивать видео и получать один длинный ролик из нескольких коротких; дебютировали также рейтинги лидеров, которые публикуют наиболее популярные видео и создают наиболее популярных персонажей. Накануне OpenAI на ограниченное время сделала открытой регистрацию в Sora для жителей США, Канады, Японии и Южной Кореи.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: openai, sora, ии
