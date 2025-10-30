Сегодня 30 октября 2025
Новости Hardware

DJI представила Neo 2 — крошечный селфи-дрон с жестовым управлением и уклонением от препятствий за $211

Компания DJI представила второе поколение селфи-дрона Neo, предназначенного для съёмки своего владельца. Новинка Neo 2 стала дороже предшественника, но предлагает ряд полезных функций, которых не хватало у оригинальной модели, например, управление жестами и возможность активного уклонения от препятствий.

Источник изображений: DJI

Источник изображений: DJI

DJI Neo 2 немного больше своего предшественника и весит 151 грамм, что на 16 граммов больше, но этот дополнительный вес — небольшая плата за расширенную функциональность и более ёмкий аккумулятор. Новая система уклонения от препятствий Neo 2 использует передний сенсор LiDAR и направленные вниз инфракрасные датчики для обнаружения и уклонения от опасностей, когда дрон следует за вами в режимах полёта вперёд и вбок. Он по-прежнему оснащён встроенными защитными кожухами, которые полностью защищают четыре пропеллера, но теперь не придётся быть таким осторожным при выборе места полёта.

Максимальная скорость следования дрона была увеличена до 12 м/с (около 43 км/ч), что значительно превышает максимальную скорость оригинального Neo, даже после обновления прошивки в ноябре прошлого года, которое увеличило её примерно до 29 км/ч. Neo 2 также лучше справляется с полётами в условиях, далёких от идеальных. По словам портала The Verge, протестировавшего оригинальную версию дрона, DJI Neo мог быть трудноуправляемым на ветру и имел тенденцию к дрейфу. По словам производителя, Neo 2 может стабильно зависать при ветре, близком к 10,5 м/с.

Neo 2 в первую очередь предназначен для автономной съёмки захватывающих видео, но помимо поддержки пульта управления DJI RC-N3, контроллеров движения и очков Goggles N3, компания добавила второй версии дрона поддержку управления жестами. Регулировать положение дрона и дистанцию его полёта можно движением рук, пока он находится рядом. DJI добавила дрону небольшой экран, отображающий текущий режим. В оригинальной модели Neo это отображалось с помощью серии иллюстраций и светодиодных индикаторов в верхней части дрона.

Более ёмкий аккумулятор на 1606 мА·ч увеличивает время полёта Neo 2 до 19 минут, а объём встроенной памяти составляет 49 Гбайт вместо 22 Гбайт. Камера дрона теперь использует двухосевой подвес для повышения стабильности. Несмотря на тот же полудюймовый сенсор, что и у оригинальной модели, камера теперь обеспечивает более широкий угол обзора и может снимать видео в формате 4K со скоростью до 60 кадров в секунду или до 100 кадров в секунду при ручном управлении Neo 2.

Благодаря этим обновлениям Neo 2 становится ещё более привлекательной и доступной альтернативой моделям HoverAir, включая базовую модель X1. Однако, как и недавно анонсированный DJI стабилизатор для смартфона Osmo Mobile 8, новейший дрон компании продаётся эксклюзивно в Китае. Цены начинаются с 1499 юаней или около $211, что примерно на $28 дороже оригинальной модели. DJI также предлагает Neo 2 в комплекте с дополнительными аккумуляторами и мультизарядным устройством примерно за $282, а также в комплекте с джойстиком управления движением и очками Goggles N3 примерно за $521.

