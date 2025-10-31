Американские власти собрались запретить роутеры TP-Link — они якобы угрожают нацбезопасности

Минторг США выступил с предложением запретить продажу и использование продукции TP-Link в стране из соображений национальной безопасности. Предложение поддержали несколько федеральных ведомств, в том числе Министерство внутренней безопасности, Министерство юстиции и Министерство обороны, хотя роутеры TP-Link остаются одними из самых популярных домашних устройств с Wi-Fi в США.

Американские власти не впервые обращают пристальное внимание на деятельность TP-Link. В прошлом году минторг инициировал в отношении компании расследование, заподозрив её в том, что она намеренно предоставляет доступ китайским хакерам к американской инфраструктуре. В ведомстве, сообщает Washington Post, пришли к выводу, что связи TP-Link с китайскими властями представляют угрозу национальной безопасности США, и что её маршрутизаторы собирают конфиденциальные данные американских пользователей, а в силу своего происхождения компания остаётся подотчётной китайским властям. При этом в министерстве не исключают, что будет принято решение отказаться от введения запрета, и с компанией получится договориться об альтернативном решении.

Хотя несколько ведомств и одобрили инициативу минторга, позиция Белого дома по данному вопросу остаётся неясной. «Нам известно об активных попытках китайского правительства эксплуатировать критические уязвимости [в системах] безопасности, и мы сотрудничаем со всеми заинтересованными сторонами для оценки степени риска и минимизации ущерба», — заявили там. Недавно на встрече в корейском Пусане главы Китая и США договорились о перемирии, поэтому радикальных мер действительно может не быть. Возможно, судьба TP-Link будет разменной монетой в дальнейших переговорах двух стран.

В самой TP-Link все обвинения решительно отвергают. «Любые недружественные действия в отношении TP-Link никак не повлияют на Китай, но навредят американской компании», — заявил её представитель. В калифорнийском Ирвайне располагается штаб-квартира TP-Link Systems, которая отделилась от китайской TP-Link Technologies, но сохранила в Китае некоторые свои активы. «TP-Link является американской компанией, которая занимается поставками высококачественной и безопасной продукции на рынок США и за его пределы», — добавили в TP-Link Systems.