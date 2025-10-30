Сегодня 30 октября 2025
США и Китай заключили перемирие по тарифам и редкоземам на год, но по ИИ-чипам прогресса нет

Сегодня на встрече в южнокорейском городе Пусан президент США Дональд Трамп (Donald Trump) и председатель КНР Си Цзиньпин (Xi Jinping) договорились о годичном тарифном перемирии, которое может стать первым шагом к снижению напряжённости между двумя странами. Сообщается, что стороны достигли «договорённостей, которые не проложили новых путей, но позволили решить сложные вопросы, препятствовавшие переговорам о долгосрочном торговом соглашении».

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Стороны договорились о взаимном ограничении таможенных пошлин, рост которых был спровоцирован эскалацией конфликта по принципу «око за око». Трамп пообещал вдвое снизить 20-процентную импортную пошлину, взимаемую с Китая. По словам президента США, Китай согласился «приостановить на год» ограничение поставок редкоземельных металлов, жизненно важных для производства жёстких дисков и полупроводников. «Вся проблема редкоземельных металлов решена», — торжественно объявил Трамп.

Одной из главных проблем в отношениях между двумя странами является соперничество в области ИИ и поставки чипов, необходимых для удовлетворения огромных вычислительных потребностей нейросетей. В частности, Вашингтон ограничил возможности AMD и Nvidia поставлять свои самые мощные чипы Китаю, вынудив компании создавать облегчённые версии, соответствующие строгим экспортным законам.

Трамп подтвердил, что два лидера обсуждали поставки ускорителей ИИ, и «не исключил возможности» разрешить Nvidia продавать их Китаю. Однако он твёрдо заявил, что наиболее продвинутые чипы Nvidia Blackwell не обсуждаются, добавив: «Мы не говорим о Blackwell». Ранее Трамп обещал «обсудить Blackwell» во время переговоров с Си Цзиньпином.

Китайская сторона отчиталась о саммите гораздо более сдержанно и, что особенно важно, не упоминала о каких-либо соглашениях в области полупроводников. Хотя сообщения о решении проблемы редкоземельных элементов и о начале сотрудничества с Nvidia должны прибавить оптимизма инвесторам, многие вопросы остаются нерешёнными. По сути, сегодняшнее соглашение — это лишь перемирие, а не долгосрочный мирный договор.

Источник:

сша, китай, переговоры, искусственный интеллект,
сша, китай, переговоры, искусственный интеллект, перемирие, чипы ии
