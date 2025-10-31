Создателей Hyper Light Drifter и Possessor(s) настигла вторая за месяц волна увольнений — от команды новой игры к релизу может никого не остаться

Американская студия Heart Machine (Hyper Light Drifter, Solar Ash, Hyper Light Breaker), готовящая к выпуску приключенческий экшен-платформер Possessor(s), пережила вторую за месяц волну сокращений.

Напомним, в начале октября Heart Machine сообщила о вынужденном расставании с частью коллектива и преждевременном окончании разработки находящегося в раннем доступе кооперативного роглайт-боевика Hyper Light Breaker.

Как подметил портал PC Gamer, на днях о новых увольнениях в составе Heart Machine рассказали PR-менеджер студии Ии Чжан (Yiyi Zhang) и попавшие под сокращения четыре уже бывших сотрудника.

«Heart Machine только что уволила ещё больше людей. <...> Не уверена, что, когда 11 ноября Possessor(s) выйдет, в компании останется хоть кто-то, кто работал над игрой. Вот вам и геймдев», — посетовала Чжан.

Масштаб новой волны увольнений в Heart Machine не раскрывается. Официально студия ситуацию не комментировала. Possessor(s) создаётся при поддержке издателя Devolver Digital, так что её релизу ничего не угрожает.

Игрокам Possessor(s) в роли девушки Лука, объединившейся с демоном, предстоит вырваться из захваченного монстрами мегаполиса. Обещают стильный экшен, нелинейный мир, нарисованных и анимированных вручную персонажей.

Что касается Hyper Light Breaker, то игра получит ещё одно обновление в раннем доступе — это произойдёт в январе 2026 года. Последний патч постараются сделать максимально объёмным, чтобы оставить игру в достойном состоянии.