OpenAI научила GPT-5 лучше выявлять психические и эмоциональные расстройства пользователей

OpenAI 5 октября выпустила обновлённую модель искусственного интеллекта GPT-5, которая научилась эффективнее обнаруживать проблемные состояния пользователей, в том числе признаки наличия у них эмоциональных или психических расстройств.

Обновление коснулось только базовой «нерассуждающей» модели GPT-5 Instant. Это одна из самых быстрых и недорогих в эксплуатации моделей OpenAI — она большую часть времени используется по умолчанию, особенно при работе с пользователями, у которых бесплатная учётная запись. Когда пользователь переписывается с ChatGPT, и система выявляет у него признаки проблемного состояния, она автоматически перенаправит запрос в GPT-5 Instant.

«Для перенаправления деликатных фрагментов разговоров, например, с демонстрацией признаков острого стресса, мы до настоящего времени применяли наш маршрутизатор реального времени для перенаправления на рассуждающие модели. Теперь при ответах на подобные запросы GPT-5 Instant работает так же хорошо, как GPT-5 Thinking», — говорится на странице поддержки OpenAI.

Обновлённые версии моделей, подчеркнули в компании, были разработаны при участии экспертов по психическому здоровью — ChatGPT научился снижать градус напряжённости в переписке. Обнаружив у пользователя признаки расстройства, чат-бот рекомендует ему обратиться к ресурсам, призванным помочь справляться с кризисными ситуациями, а также начинает формулировать свои ответы жизнеутверждающе, чтобы вызвать у человека чувство наличия поддержки.

Ещё одно нововведение ChatGPT — доступ к контексту организации через подключённые приложения, в том числе Slack, SharePoint, Google Drive, GitHub, HubSpot и Asana. Схожим образом работает Microsoft 365 Copilot.